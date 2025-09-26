Maia Sandu, vizată de mașinăria de propagandă a Kremlinului. Rusia vrea cu orice preț înlăturarea sa de la putere. Ce pregătește Moscova

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează în legătură cu o operațiune planificată de Kremlin pentru destabilizarea Republicii Moldova, indiferent de rezultatele scrutinului de duminică. Ținta principală a operațiunii ar fi Maia Sandu.

„Kremlinul stabilește condiții pentru a genera proteste posibil violente pentru a o înlătura de la putere pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată think-tank cu sediul la Washington.

Sondajele recente din Republica Moldova sugerează că Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), partid pro-occidental care deține în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde majoritatea în următoarele alegeri și că niciun alt partid sau bloc nu va obține o majoritate clară.

Rezultatul depinde extrem de mult de numărul semnificativ de alegători încă indeciși și de votul diasporei (ale cărei opinii nu sunt urmărite de sondaje), astfel încât probabilele rezultate ale alegerilor rămân neclare în acest moment.

Astfel, rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova este greu de anticipat, dar Rusia a folosit deja politicieni moldoveni și alți actori cu legături la Kremlin pentru a crea condiții care să genereze proteste postelectorale, indiferent de deznodământ, spune o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Ads

Se pare că ofițerii de informații ruși i-au instruit pe moldoveni cu privire la modul de a organiza provocări și de a transforma protestele în violente. Kremlinul ar putea intenționa să genereze proteste violente pentru a încerca să o înlăture de la putere pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Rușii ar putea încerca să genereze, la inițiativa Kremlinului, o imagine în oglindă a protestelor pro-europene spontane din 2014 de la Euromaidan, în Ucraina, care l-au înlăturat din funcție pe președintele ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.

ISW oferă această evaluare ca un avertisment cu privire la un posibil eveniment cu impact ridicat și probabilitate nedeterminată. Kremlinul ar putea să nu urmeze această cale de acțiune sau ar putea încerca să o urmeze și să eșueze.

Ads

Provocările lansate de serviciile ruse de informații

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat în mod absurd pe 23 septembrie că NATO plănuiește să invadeze Moldova, probabil pentru a stimula teama și sentimentele antieuropene și antiucrainene în interiorul Republicii, precum și pentru a justifica activitățile agresive ale Rusiei.

Kremlinul încearcă astfel să acuze preventiv autoritățile moldovene pentru măsurile active pe care Rusia însăși intenționează să le ia, spune ISW.

Potrivit informațiilor, serviciile de informații ruse ar fi instruit deja moldoveni în Serbia pentru a organiza provocări și pentru a destabiliza Moldova.

Procurorul șef al Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale din Moldova, Victor Furtuna, a anunțat pe 22 septembrie că un grup format în majoritate din tineri a călătorit în mod sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la instructori străini în măsuri de destabilizare și provocare, inclusiv instruire privind modul de evitare a arestării și utilizarea armelor de foc.

Ads

Directorul Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, Alexandru Musteață, a adăugat că o persoană „care s-a prezentat în numele unui serviciu special rus” a coordonat direct instruirile și că un ofițer din cadrul Direcției Generale a Statului Major General Rus (GRU), care a organizat anterior activități subversive în UE, Asia și Africa, a coordonat „acțiuni de destabilizare în contextul electoral”.

Musteață a declarat că autoritățile moldovene suspectează că politicianul moldovean Ilan Șor, legat de Kremlin, a finanțat operațiunea cu fonduri din Rusia. Musteata a declarat că ofițerul GRU a folosit canalele Telegram conectate la Șor pentru a contacta moldoveni.

Provocări violente

Documentele Kremlinului din primăvara anului 2025 au prezentat, de asemenea, planuri de organizare a unor provocări violente în Moldova.

Bloomberg a relatat pe 22 septembrie că a consultat documente ale Administrației Prezidențiale Ruse finalizate în primăvara anului 2025, care prezentau planurile și obiectivele Rusiei pentru campania sa de interferență în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova.

Ads

Documentele ar fi menționat că Kremlinul urmărea să creeze percepția unei competiții electorale strânse, pentru a diminua sprijinul acordat Sandu și PAS – în conformitate cu evaluarea ISW din 5 septembrie 2025.

Bloomberg a scris că tacticile prezentate în documente includeau recrutarea de tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul alegerilor, precum și proteste după vot.

Planurile rusești ar include demonstrații prin care se cere demisia lui Sandu în cazul în care PAS ar pierde alegerile sau prezentarea rezultatelor ca fiind viciate în cazul în care PAS ar câștiga.

Bloomberg a relatat că doi oficiali europeni au declarat că era „aproape sigur” că Rusia intenționa să pună în aplicare majoritatea planurilor descrise în documente.

Propaganda rusă o acuză pe Maia Sandu că fraudează alegerile

În prezent, observă ISW, Kremlinul pare să desfășoare o operațiune informațională organizată, cu narațiuni despre anularea alegerilor în spațiul informațional moldovean, pentru a crea condițiile pentru proteste violente.

Ads

Pe 5 septembrie, fostul președinte Igor Dodon, care conduce Blocul Patriotic, principalul competitor al PAS, a chemat moldovenii să participe la protestele din 29 septembrie (a doua zi după alegeri) pentru a împiedica Chișinăul să anuleze rezultatele scrutinului în cazul unei victorii a blocului Patriotic sau pentru a cere anularea alegerilor în cazul în care autoritățile moldovene ar falsifica rezultatele.

Dodon a reiterat aceste apeluri într-un interviu acordat agenției de presă ruse RIA Novosti pe 21 septembrie, când a afirmat, de asemenea, că Sandu ar putea încerca să fraudeze alegerile.

Șor a afirmat în mod similar pe 22 septembrie pentru RIA Novosti că Sandu se pregătește pentru un „scenariu românesc” și va anunța anularea rezultatelor alegerilor în cazul în care PAS va suferi o înfrângere la urne.

Șor a afirmat că Sandu va folosi UE, forțele de securitate moldovenești și instanțele moldovenești pentru a „forța” anularea alegerilor în Moldova.

Ads

Kremlinul pare să-și folosească reprezentanții din Moldova pentru a introduce în mod intenționat aceste narațiuni în spațiul informațional moldovean, avertizează analiza ISW.

Kremlinul creează astfel condiții pentru a justifica protestele anti-Sandu, indiferent de rezultatele alegerilor – fie proteste aparent pentru a împiedica guvernul Sandu să anuleze rezultatele în cazul în care PAS ar pierde, fie proteste pentru a cere anularea în cazul în care PAS ar câștiga, notează ISW.

Scenariul suspendării președintei

Kremlinul ar putea intenționa să utilizeze proteste instigate artificial împotriva guvernului Sandu după alegeri pentru a încerca să o înlăture pe președintă de la putere, subliniază analiza think-tank-ului.

Documentele Administrației Prezidențiale menționate de Bloomberg indică faptul că obiectivele Kremlinului în Moldova sunt de a submina PAS la alegeri și, în cele din urmă, de a o îndepărta pe Sandu de la putere.

Politicienii moldoveni legați de Kremlin ar putea susține după alegeri că Sandu avea planuri de a „forța” autoritățile moldovene să anuleze alegerile și de a permite trupelor europene să intre în Moldova pentru a solicita anchetarea sau punerea sub acuzare a Sandu.

Ads

Constituția Moldovei permite unei majorități de cel puțin două treimi din parlament să pună sub acuzare președintele în cazul în care acesta comite o infracțiune, moment în care Curtea Supremă ar decide cu privire la îndepărtarea președintelui de la putere.

Parametrii coaliției parlamentare care va trebui să se formeze cel mai probabil după alegeri sunt încă neclari, având în vedere incertitudinea cu privire la rezultatele probabile ale alegerilor.

PAS riscă însă să nu poată obține o majoritate absolută, iar cele două blocuri electorale legate de Kremlin vor încerca probabil să formeze o coaliție fie doar între ele, fie și cu alte partide.

Nu este clar dacă politicienii moldoveni legați de Kremlin vor reuși să obțină sprijinul a două treimi din parlament pentru a o pune sub acuzare pe Sandu.

Informații alarmiste înainte de alegeri

Kremlinul încearcă, de asemenea, să utilizeze afirmațiile alarmiste ale SVR pentru a influența votul în ultimele zile înainte de alegeri.

SVR a ales în mod special să afirme că forțele NATO vor invada Moldova prin regiunea Odesa – și nu prin granița vestică mai lungă a Moldovei cu România.

SVR a afirmat, de asemenea, că presupusele planuri de invazie ale NATO decurg din dorința Europei de a demonstra „curaj și determinare” după ce planurile sale de a desfășura trupe în Ucraina postbelică în cadrul Coaliției de Voință „au eșuat”.

SVR urmărește astfel să instaureze frica și sentimentele

https://ziare.com/alegeri-parlamentare-republica-moldova/preoti-platiti-rusia-atac-ue-gay-1966640

în rândul alegătorilor moldoveni, pentru a afecta PAS la alegeri, spune ISW.

Afirmațiile privind rolul Ucrainei în acest presupus plan de invazie au scopul de a stârni sentimente antiucrainene – și, ulterior, anti-PAS –, întrucât guvernul Sandu a susținut puternic Ucraina pe tot parcursul invaziei rusești la scară largă, mai spune analiza.

Afirmația SVR că NATO intenționează să invadeze Moldova are ca scop să încurajeze sentimentele anti-NATO și pro-neutralitate, să obțină sprijin pentru blocurile Patriotic și Alternativa în alegeri și să mobilizeze sprijinul popular pentru o lege privind clauza de neutralitate în viitor.

Kremlinul învață din campaniile din România, Georgia și Ucraina

Kremlinul, observă analiza ISW, elaborează campanii mai sofisticate decât în trecut, utilizând tacticile sale tradiționale de interferență electorală în moduri noi și complexe.

Pregătirile evidente ale Kremlinului pentru a putea reacționa la o serie de scenarii după votul din 28 septembrie arată cât de adaptabile și sofisticate sunt eforturile sale de interferență electorală în Moldova. Posibila utilizare de către Rusia a tehnicilor de control reflexiv pentru a-i împinge pe moldoveni să ceară demiterea Sandu sugerează, de asemenea, un nou nivel de sofisticare, spune ISW.

Rusia învață și aplică în mod constant lecțiile învățate din fiecare ciclu electoral anterior – nu numai în Moldova, ci și în alte state.

Astfel, ISW continuă să evalueze că Kremlinul utilizează informațiile obținute din campaniile sale de influență și interferență care vizează Ucraina, România și Georgia pentru a-și adapta campania la situația din Moldova în 2025, spune ISW.

Intensificarea eforturilor de interferență ale Rusiei în Moldova în 2025 demonstrează că Kremlinul nu a renunțat la obiectivul său de a-și restabili influența asupra Chișinăului – un obiectiv pe care Rusia îl urmărește încă din anii 1990, mai spune analiza.

Ads