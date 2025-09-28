Nou mesaj de la Maia Sandu: „Avem multe cazuri când oamenii din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit cu nenumărate mesaje publice în ziua alegerilor parlamentare din țara pe care o conduce, ultimul dintre acestea fiind transmis într-un live realizat în această după-amiază.

„Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident, contra bani. Avem situații de alerte false cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdători până poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa-zisul carusel – când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot, pentru ca ulterior să fie introdus cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oamenii din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare. În aceste condiții voturile voastre cinstite pot salva Moldova. Mergeți la vot. (…) Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a declarat președinta, într-un live pe pagina sa de facebook, transmite Zdg.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat de asemenea duminică, 28 septembrie, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democrație.

”Mesajul meu pentru Europa a fost despre pericolul pe care Rusia îl prezintă pentru democrațiile noastre, toate. Democrația noastră este relativ tânără și încă fragilă și pentru noi este mai greu, dar asta nu înseamnă că statele cu experiență democratică mai îndelungată, care au instituții democratice mai puternice, nu sunt și ele în pericol. (...) Astăzi, democrația din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor, doar ei pot să salveze și democrația, și pacea, viitorul Republicii Moldova”, a spus Maia Sandu.

Ea a avertizat asupra dezinformării ruse.

„Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, iar când noi încercăm să ne protejăm democrația, prezintă aceste lucruri ca antidemocratice. Să fim atenți și să nu cădem pradă acestor narațiuni false care vin de la Moscova”, a mai transmis lidera de la Chișinău. Ea a mai spus că miza Rusiei este mare, de aceea investește atât de mult în perturbarea procesului electoral.

