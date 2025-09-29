Maia Sandu, primele declarații după victoria zdrobitoare PAS la alegerile parlamentare. „Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o declarație de presă după victoria partidului său „Acțiune și Solidaritate” la alegerile legislative de duminică, 28 septembrie.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova care au participat ieri la vot. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați. Am arătat responsabilitate și în țară și în Diaspora. Am arătat că știm să fim uniți când viitorul țării noastre este în primejdie. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele. Rezultatul nu este unul al unui partid, ci al țării”.

”Rezultatul votului nu este victoria unui partid. Este victoria țării. Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent cu cine au votat. Ne dorim toți același lucru: să trăim în pace, în libertate. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un vot puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană”.

„Kremlinul a încercat să ne dezbine. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să deconspire scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei. Societatea civilă, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”

„În aceste alegeri, atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit reziliente. Dar avem de muncă în continuare. Niciodată un scrutin nu trebuie să se desfășoare sub asemenea amenințări. Trebuie să facem reforma justiției. În democrația, societatea funcționează după lege”.

„Trebuie să eliminăm definitv acest fenomen de cumpărare a voturilor. Partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales cele cu privire la finanțare”.

„Lupta cu dezinformarea este mai dificilă, dar trebuie să căutam soluții”.

„Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării”.

”Este momentul să ne amintim că ne unește mai mult decât ne desparte. Să nu uităm că există viață și dincolo de politică”.

