„Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:48
2104 citiri
„Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO: Captură video Facebook/Președinția Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 29 septembrie, că deși Rusia a încercat să devieze țara din drumul său către Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni au răspuns clar și au ales Europa.

”Instrumentele cele mai importante pentru Kremlin de a ne opri din drumul nostru european au fost referendumul și aceste alegeri, dar cetățenii Republicii Moldova au arătat că ne dorim să mergem pe drumul nostru european. Federația Rusă va încerca în continuare să ne oprească în drumul nostru european. Noi am trecut cu bine ambele teste și votul majoritar al cetățenilor ne arată clar opțiunea pentru un drum european al Republicii Moldova”, a mai declarat Maia Sandu.

Întrebată ce mesaj ar avea pentru Vladimir Putin, Maia Sandu a răspuns: „Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”.

Aceasta a adăugat că există soluții chiar dacă Rusia încearcă să blocheze aderarea într-un singur pas a Moldovei la UE.

”Aderarea la UE este un proces meritocratic, asta scrie în regulamentele UE. Ambele țări, Ucraina și Republica Moldova, au îndeplinit condițiile pentru a se trece la următoarea etapă și acum așteptăm răspuns din partea oficialilor europeni. Eu cred foarte mult în acest proces meritocratic. Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar dacă nu vom avea această posibilitate, pentru că Federația Rusă își menține trupele pe teritoriul țării noastre, iar asta este o piedică. În aceste condiții există și scenariul aderării în doi pași la Uniunea Europeană”, a spus Maia Sandu.

Cristian Tudor Popescu, despre țucălarul lui Putin de la Chișinău: „Moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”
Cristian Tudor Popescu, despre țucălarul lui Putin de la Chișinău: „Moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris o postare ironică la adresa pro-rușilor din Moldova, după victoria covârșitoare a pro-europenilor la alegerile parlamentare de duminică. Sub titlul,...
Rezultat final în Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a luat peste 50% din voturi. Principalul partid pro-rus a obținut mai puțin de jumătate
Rezultat final în Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a luat peste 50% din voturi. Principalul partid pro-rus a obținut mai puțin de jumătate
Update 14:45 S-au centralizat toate procesele verbale din cele 2274 de secții de vot din Republica Moldova și Diaspora. Astfel, PAS, partidul Maiei Sandu, a obținut 50,20% din voturi, adică...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #maia sandu, #Vladimir Putin, #aderare ue republica moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Barbatul care i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali a fost prins si si-a aflat imediat pedeapsa

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor din Republica Moldova. „Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm”
  2. „Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin
  3. Rezultat final în Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a luat peste 50% din voturi. Principalul partid pro-rus a obținut mai puțin de jumătate
  4. Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
  5. Maia Sandu, primele declarații după victoria zdrobitoare PAS la alegerile parlamentare. „Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați”
  6. Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins”. Contramanifestanții: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi” VIDEO
  7. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
  8. Rusia acuză că sute de mii de moldoveni nu au putut vota. Kremlinul: „Trebuie să rezolve această problemă”
  9. Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO
  10. Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk