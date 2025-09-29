„Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 29 septembrie, că deși Rusia a încercat să devieze țara din drumul său către Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni au răspuns clar și au ales Europa.

”Instrumentele cele mai importante pentru Kremlin de a ne opri din drumul nostru european au fost referendumul și aceste alegeri, dar cetățenii Republicii Moldova au arătat că ne dorim să mergem pe drumul nostru european. Federația Rusă va încerca în continuare să ne oprească în drumul nostru european. Noi am trecut cu bine ambele teste și votul majoritar al cetățenilor ne arată clar opțiunea pentru un drum european al Republicii Moldova”, a mai declarat Maia Sandu.

Întrebată ce mesaj ar avea pentru Vladimir Putin, Maia Sandu a răspuns: „Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”.

Aceasta a adăugat că există soluții chiar dacă Rusia încearcă să blocheze aderarea într-un singur pas a Moldovei la UE.

”Aderarea la UE este un proces meritocratic, asta scrie în regulamentele UE. Ambele țări, Ucraina și Republica Moldova, au îndeplinit condițiile pentru a se trece la următoarea etapă și acum așteptăm răspuns din partea oficialilor europeni. Eu cred foarte mult în acest proces meritocratic. Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar dacă nu vom avea această posibilitate, pentru că Federația Rusă își menține trupele pe teritoriul țării noastre, iar asta este o piedică. În aceste condiții există și scenariul aderării în doi pași la Uniunea Europeană”, a spus Maia Sandu.

