Motivul pentru care Maria Băsescu a votat singură la alegerile din Moldova. Ce mesaj a transmis anterior fostul președinte

Motivul pentru care Maria Băsescu a votat singură la alegerile din Moldova. Ce mesaj a transmis anterior fostul președinte
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu FOTO Hepta

Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat duminică, 28 septembrie, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare.

Maria Băsescu a mers singură la vot. Traian Băsescu a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018.

Cei doi au primit în 2016 cetățenia moldovenească. Însă în același an, după ce Igor Dodon a devenit președinte al Republicii Moldova, a fost emis un decret prin care i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, dar nu și soției sale Maria.

Traian Băsescu a rămas fără cetățenia Republicii Moldova în 2018.

„Îmi doresc ce e mai bun”, a declarat Maria Băsescu.

Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut un mesaj sâmbătă, 27 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, considerate cruciale pentru poziționarea țării către Occident sau către Rusia.

„Este ora! Tricolorul la catarg!

28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin și supușilor lui de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru țara și poporul lor”, a transmis Traian Băsescu.

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate în regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Marea Britanie - 24, România - 23, Statele Unite ale Americii - 22, Spania - 15 și Irlanda - 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Secțiile de vot se deschid la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

