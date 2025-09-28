”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie.” Mesajul Maiei Sandu în ziua alegerilor cruciale VIDEO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 09:40
245 citiri
”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie.” Mesajul Maiei Sandu în ziua alegerilor cruciale VIDEO
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, 28 septembrie, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea.

”Am votat să păstrăm pacea”, a spus lidera de la Chişinău.

Ea a precizat că votul cetăţenilor este cel care trebuie să decidă soarta ţării, argumentând că „Moldova este o ţară cu oameni demni, care nu-şi vând ţara”.

„Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi!”, a îndemnat Maia Sandu.

„Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”, a mai afirmat ea.

Preşedinta Republicii Moldova a dat asigurări că statul face tot ca oamenii să fie în siguranţă, iar votul este protejat.

”Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de ţară. Să meargă cu toţii la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”, a fost mesajul ei către cetăţenii Republicii Moldova.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un ultim mesaj electoratului înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la...
Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
În ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, rețeaua afiliată grupării Șor a fost activată în mai multe raioane ale țării. Potrivit unor surse citate de Deschide.MD, activiștii...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Maia Sandu presedinte Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Ponta dupa ce a fost pacalit de doi farsori rusi. "Credeam ca este evident"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios in Timis. Pamantul fumega fara foc: "Respiratia e usturatoare"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie.” Mesajul Maiei Sandu în ziua alegerilor cruciale VIDEO
  2. Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
  3. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii pentru a vota: ”O adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară” FOTO
  4. Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
  5. Alegeri cruciale în Republica Moldova. Astăzi se decide soarta țării, esențială și pentru viitorul Europei
  6. Spor de tăcere pentru anumiți bugetari: Cine ia bani publici să nu divulge secretele de la serviciu. Bonusurile care au scăpat de reformă
  7. Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova. „Este ora, tricolorul la catarg”
  8. „Austeritate, austeritate, dar așa haina călcată în picioare nu am văzut”. Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan
  9. Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați la urne. Totul despre alegerile parlamentare de duminică
  10. Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”