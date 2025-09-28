Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru această țară și i-a îndemnat pe toți basarabenii din România să meargă la vot.

”De obicei, politicienii zic că ”Votul vostru contează, sunt alegeri importante!”, dar de data asta chiar este foarte, foarte important, adică e o zi decisivă pentru Republica Moldova. Și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat care crede că va fi rezultatul la finalul acestei zile și pe ce drum crede că o va lua Republica Moldova, președintele a replicat: ”Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze niciun fel vreo declarație de-a mea. Evident că am o opinie. Ăsta e singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot!”.

Șeful statului a refuzat să prezinte argumentele pentru necesitatea păstrării direcției pro-europene.

”Nu o să fac asta. Am făcut-o când nu era campania electorală, dar azi, fiind zi de alegeri, nu o să fac asta”, și-a explicat Nicușor Dan poziția.

