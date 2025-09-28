Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 12:35
428 citiri
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Nicușor Dan și Maia Sandu FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru această țară și i-a îndemnat pe toți basarabenii din România să meargă la vot.

”De obicei, politicienii zic că ”Votul vostru contează, sunt alegeri importante!”, dar de data asta chiar este foarte, foarte important, adică e o zi decisivă pentru Republica Moldova. Și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat care crede că va fi rezultatul la finalul acestei zile și pe ce drum crede că o va lua Republica Moldova, președintele a replicat: ”Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze niciun fel vreo declarație de-a mea. Evident că am o opinie. Ăsta e singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot!”.

Șeful statului a refuzat să prezinte argumentele pentru necesitatea păstrării direcției pro-europene.

”Nu o să fac asta. Am făcut-o când nu era campania electorală, dar azi, fiind zi de alegeri, nu o să fac asta”, și-a explicat Nicușor Dan poziția.

Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Președintele Nicușor a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la disputele din coaliție pe tema reformei administrației locale, că acest guvern are trei luni și a luat niște măsuri...
AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din diaspora, invocând riscuri de infiltrare. Urmele Rusiei, vizibile într-o operațiune secretă de racolare
AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din diaspora, invocând riscuri de infiltrare. Urmele Rusiei, vizibile într-o operațiune secretă de racolare
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat că își retrage toți reprezentanții desemnați în secțiile de votare din străinătate. Decizia, comunicată de...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #nicusor dan presedinte romania , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ce pregateste Guvernul in pachetul 3 de masuri fiscal-bugetare. Economist: "O sa o luam din nou la vale"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
ObservatorNews.ro
Primul oras din Romania care ar putea deveni pet friendly

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
  2. Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
  3. AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din diaspora, invocând riscuri de infiltrare. Urmele Rusiei, vizibile într-o operațiune secretă de racolare
  4. Prezență scăzută la alegerile din Republica Moldova. Câți oameni au mers la vot în primele ore
  5. Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru moldoveni, în ziua alegerilor: ” ”Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă țara”
  6. Cozi la Ambasada Moldovei din Moscova în ziua alegerilor. Vot cu ceai cald și cântece rusești
  7. Promo-LEX semnalează transport organizat de alegători din stânga Nistrului: Două incidente înregistrate la Căușeni în dimineața alegerilor
  8. Avertismentul Maiei Sandu pentru Europa în ziua alegerilor: ”Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei, dar și împotriva unor state din UE”
  9. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie.” Mesajul Maiei Sandu în ziua alegerilor cruciale VIDEO
  10. Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia