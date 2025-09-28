Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru moldoveni, în ziua alegerilor: ” ”Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă țara”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă ţara şi să o deturneze de la parcursul său european, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, este vital pentru protejarea suveranităţii.

”Dragi prieteni din Republica Moldova, Sunteţi în faţa unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene. PSD susţine partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituţiile, consolida statul de drept şi pot aduce bunăstare cetăţenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi este pregătită să împărtăşească experienţa şi solidaritatea sa”, scrie Grindeanu pe Facebook.

El avertizează cu privire la forţele care vor să ţină captivă Republica Moldova.

”Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă – prin orice mijloace - să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european! Ţinta lor este polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea voastră la un nivel scăzut de trai. De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiţii în programe şi proiecte. România este alături de voi!”, încheie preşedintele interimar al PSD.

