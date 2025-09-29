Liderii europeni salută victoria zdrobitoare a Maiei Sandu: ”Moldovenii au ales democrația și reforma în fața presiunilor Rusiei / Ușa noastră este deschisă”

Autor: Ema Petrescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:50
387 citiri
Partidul proeuropean PAS a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova FOTO X/Antonio Costa

Liderii europeni au transmis mesaje de susținere pentru Republica Moldova după victoria partidului PAS la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul este o confirmare a orientării europene a Chișinăului.

”Moldova, ați reușit din nou! Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”, a scris șefa C.E. pe rețeaua X.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat că este un ”moment istoric” pentru Republica Moldova.

”Viitorul Republicii Moldova este în Europa! La acest pas istoric înainte, oamenii din Moldova au ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. Au ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Metsola pe platforma X.

Cetățenii din Republica Moldova au optat pentru un viitor european, a transmis și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

”Cetățenii Republicii Moldova s-au exprimat, iar mesajul lor este puternic și clar. Au ales democrația, reforma și un viitor european, în fața presiunilor și a interferențelor din partea Rusiei. Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova. La fiecare pas”, a scris Costa pe X.

PAS, partidul președintei Maia Sandu, a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare de duminică. Astfel, partidul proeuropean va avea majoritate în Parlamentul de la Chișinău, respectiv 55 de mandate.

Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană care a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a făcut primele declarații...
Cristian Tudor Popescu, despre țucălarul lui Putin de la Chișinău: „Moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”
Cristian Tudor Popescu, despre țucălarul lui Putin de la Chișinău: „Moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris o postare ironică la adresa pro-rușilor din Moldova, după victoria covârșitoare a pro-europenilor la alegerile parlamentare de duminică. Sub titlul,...
