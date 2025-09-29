Liderii europeni salută victoria zdrobitoare a Maiei Sandu: ”Moldovenii au ales democrația și reforma în fața presiunilor Rusiei / Ușa noastră este deschisă”

Liderii europeni au transmis mesaje de susținere pentru Republica Moldova după victoria partidului PAS la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul este o confirmare a orientării europene a Chișinăului.

”Moldova, ați reușit din nou! Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”, a scris șefa C.E. pe rețeaua X.

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again. ⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve. You made your choice clear: ⁰Europe. Democracy. Freedom. Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰ The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat că este un ”moment istoric” pentru Republica Moldova.

”Viitorul Republicii Moldova este în Europa! La acest pas istoric înainte, oamenii din Moldova au ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. Au ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Metsola pe platforma X.

The future of Moldova is in Europe! 🇪🇺🇲🇩 On this historic step forward, the people of Moldova have chosen the path of democracy, hope and opportunities. They have chosen Europe. Europa este Moldova. Moldova este Europa. pic.twitter.com/LK82PBtkN5 — Roberta Metsola (@EP_President) September 29, 2025

Cetățenii din Republica Moldova au optat pentru un viitor european, a transmis și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

”Cetățenii Republicii Moldova s-au exprimat, iar mesajul lor este puternic și clar. Au ales democrația, reforma și un viitor european, în fața presiunilor și a interferențelor din partea Rusiei. Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova. La fiecare pas”, a scris Costa pe X.

The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear. They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7 — António Costa (@eucopresident) September 29, 2025

PAS, partidul președintei Maia Sandu, a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare de duminică. Astfel, partidul proeuropean va avea majoritate în Parlamentul de la Chișinău, respectiv 55 de mandate.

