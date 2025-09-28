Activiștii Șor, instruiți cum să raporteze prezența la urne FOTO HEPTA

În ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, rețeaua afiliată grupării Șor a fost activată în mai multe raioane ale țării. Potrivit unor surse citate de Deschide.MD, activiștii Blocului „Pobeda” ar fi primit mesaje vocale prin canale criptate, în care erau instruiți să raporteze în timp real prezența la vot. Informațiile ar fi fost colectate de la fiecare secție, la ore fixe, și transmise către un call-centru coordonat din Federația Rusă.

Un mesaj audio, atribuit unei reprezentante a centrului de coordonare de la Moscova, cerea mobilizarea „la maximum” a voluntarilor:

„Băieți, o să am nevoie de informație de la fiecare secție de vot la anumite ore. Prima informație o voi colecta la ora 09:00… Ulterior, următoarea informație o voi aduna la ora 12:00, 15:00, 18:00 și ultima informație o voi aduna la 22:00”, se arată în înregistrare.

Mesajul face apel direct la voluntari să trimită cifrele centralizate privind prezența la urne, fără detalii despre apartenența politică a alegătorilor, ceea ce sugerează o tentativă de supraveghere extinsă a procesului electoral.

Informații similare ar fi fost transmise și în alte grupuri locale, inclusiv în raionul Florești, unde activiștii au primit inclusiv tabele de completat.

Alegeri parlamentare: peste 3,2 milioane de alegători sunt așteptați la urne

În acest context tensionat, Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, atât în țară, cât și peste hotare.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că scrutinul se desfășoară fără incidente majore, iar toate cele 1.961 de secții de votare din Republica Moldova – inclusiv cele 12 secții destinate cetățenilor din regiunea transnistreană – și-au început activitatea la ora stabilită.

Până la această oră, și-au exprimat votul peste 82 de mii de alegători, adică 2,98% din totalul cetățenilor înscriși pe listele electorale.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a transmis un apel către cetățeni:

„Am pregătit și coordonat fiecare detaliu pentru a asigura un proces electoral corect, transparent și sigur. Îndemnăm toți cetățenii să meargă la vot și să se informeze din surse sigure.”

Pentru exercitarea dreptului de vot, cetățenii trebuie să prezinte buletinul de identitate, actul provizoriu sau pașaportul. Cei care nu au acte valabile pot obține buletine provizorii de la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, între orele 07:00 și 21:00.

Secții de votare în țară și diaspora

În total, pentru scrutinul din acest an au fost deschise 2.274 de secții de votare: 1.961 în țară și 301 în diaspora, distribuite în 45 de state. Alegătorii din regiunea transnistreană au la dispoziție 12 secții special amenajate.

Tinerii aflați la studii în alte localități pot vota prezentând buletinul de identitate și carnetul de student sau elev. Aceștia vor fi înscriși pe listele suplimentare.

Pentru persoanele care nu se pot deplasa la secție din motive de sănătate este disponibil serviciul de votare cu urna mobilă, în baza unei cereri scrise și a unui certificat medical, până la ora 14:00.

Regulile jocului politic

Pentru validarea alegerilor este necesară prezența la urne a cel puțin o treime din alegătorii înscriși. În ceea ce privește accederea în Parlament, pragurile electorale rămân următoarele:

5% pentru partide politice,

7% pentru blocuri electorale,

2% pentru candidați independenți.

Pe buletinul de vot figurează 23 de concurenți electorali: 15 partide, 4 blocuri și 4 candidați independenți. Un bloc electoral s-a retras, iar înregistrarea unui partid politic a fost anulată de CEC în preajma scrutinului.

