O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii pentru a vota: ”O adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară” FOTO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:47
556 citiri
O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii pentru a vota: ”O adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară” FOTO
Femeia este stabilită în China de 10 ani FOTO Facebook/Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.

”Distanţa nu opreşte dorinţa de a face auzită vocea cetăţenilor noştri! Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km din Changsha până la Beijing, împreună cu copilaşii săi, pentru a-şi exercita dreptul la vot.

Exemplul Anei este o adevărată lecţie de implicare civică şi dragoste faţă de ţară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulţumim tuturor celor care, asemenea Anei, depăşesc distanţele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează şi fiecare gest de responsabilitate inspiră!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice, alături de imagini ale tinerei femei.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
În ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, rețeaua afiliată grupării Șor a fost activată în mai multe raioane ale țării. Potrivit unor surse citate de Deschide.MD, activiștii...
Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #vot, #China , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ce pregateste Guvernul in pachetul 3 de masuri fiscal-bugetare. Economist: "O sa o luam din nou la vale"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce descatusare! Dennis Man a intrat pe teren si peste doua minute a fost eroul PSV-ului

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
  2. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii pentru a vota: ”O adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară” FOTO
  3. Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
  4. Alegeri cruciale în Republica Moldova. Astăzi se decide soarta țării, esențială și pentru viitorul Europei
  5. Spor de tăcere pentru anumiți bugetari: Cine ia bani publici să nu divulge secretele de la serviciu. Bonusurile care au scăpat de reformă
  6. Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova. „Este ora, tricolorul la catarg”
  7. „Austeritate, austeritate, dar așa haina călcată în picioare nu am văzut”. Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan
  8. Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați la urne. Totul despre alegerile parlamentare de duminică
  9. Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
  10. Ministrul Finanțelor anunță că nu sunt bani la rectificare pentru toate cerințele. „Un spațiu fiscal restrâns la nevoile țării”