Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate”. Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0”

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova. Moldovenii au semnalat clar dorința ca țara lor să rămână pe direcția aderării la UE, în ciuda unei campanii extrem de agresive din partea Rusiei.

După procesarea a 99% din voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate.

Formațiunea Maiei Sandu este urmată de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, și de Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

Parlamentul Moldovei are 101 mandate, astfel că PAS obține o majoritate lejeră.

Cine va intra în Parlament

Partidul „Nostru” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari. Liderul formațiunii, Renato Usatîi, este capul listei electorale.

Partidul „Democrația Acasă” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, profesor de formare, este capul listei electorale.

Blocul „Alternativa” ar urma să vină în Legislativ cu opt parlamentari. Fostul socialist Ion Ceban, ex-democratul Ion Chicu, ex-comunistul Marc Tkaciuk, dar și Alexandr Stoianoglo. Cei patru lideri ai formațiunii declarate pro-europene ar urma să fie deputați.

Protestul lui Dodon

Igor Dodon, liderul Blocului „Patriotic”, a ieșit în fața Comisiei Electorale Centrale cu o portavoce prin care a strigat că a câștigat alegerile.

„Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate. Protestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM.

Acestuia i s-au alăturat doar câteva zeci de persoane. Dodon a chemat protestatarii luni, la o manifestație, în fața Parlamentului.

„Vom protesta pașnic, nu ne vom lăsa provocați. Ieșim să ne apărăm votul. PAS a pierdut aceste alegeri. Dacă mâine va fi altfel, înseamnă că au falsificat”, a declarat Igor Dodon.

Reacții din PAS

Reprezentanții PAS au venit cu reacții pe rețelele de socializare, după ce formațiunea aflată la guvernare în ultimii patru ani a obținut o nouă majoritate parlamentară, potrivit rezultatelor preliminare, după procesarea a peste 96% din voturi.

Deputatul Radu Marian, candidat pe lista PAS pentru un nou mandat, a felicitat alegătorii printr-un mesaj scurt: „Moldova – 3, Putin – 0”.

Și secretarul degrevat al Guvernului, Artur Mija, aflat la fel pe lista PAS, a publicat un mesaj pe Facebook. El a ales să vorbească despre semnificația scrutinului și să mulțumească celor care au susținut partidul de guvernare la acest scrutin.

„Sunt alegeri… sunt alegeri la limită și fiecare vot contează. Sunt alegeri pe care le câștigi, dar ai un sentiment că ai pierdut și sunt alegeri pe care le pierzi, dar ai un sentiment de împlinire! (…) Am avut alegeri, și pe 28 septembrie, a câștigat Republica Moldova. Moldova va sta dreaptă, iar mâine vom avea un nou răsărit, unul frumos!”, a scris Mija pe Facebook.

