Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate”. Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0”

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 08:30
942 citiri
Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate”. Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0”
Moldovean la vot FOTO / Hepta

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova. Moldovenii au semnalat clar dorința ca țara lor să rămână pe direcția aderării la UE, în ciuda unei campanii extrem de agresive din partea Rusiei.

După procesarea a 99% din voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate.

Formațiunea Maiei Sandu este urmată de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, și de Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

Parlamentul Moldovei are 101 mandate, astfel că PAS obține o majoritate lejeră.

Cine va intra în Parlament

Partidul „Nostru” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari. Liderul formațiunii, Renato Usatîi, este capul listei electorale.

Partidul „Democrația Acasă” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, profesor de formare, este capul listei electorale.

Blocul „Alternativa” ar urma să vină în Legislativ cu opt parlamentari. Fostul socialist Ion Ceban, ex-democratul Ion Chicu, ex-comunistul Marc Tkaciuk, dar și Alexandr Stoianoglo. Cei patru lideri ai formațiunii declarate pro-europene ar urma să fie deputați.

Protestul lui Dodon

Igor Dodon, liderul Blocului „Patriotic”, a ieșit în fața Comisiei Electorale Centrale cu o portavoce prin care a strigat că a câștigat alegerile.

„Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate. Protestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM.

Acestuia i s-au alăturat doar câteva zeci de persoane. Dodon a chemat protestatarii luni, la o manifestație, în fața Parlamentului.

„Vom protesta pașnic, nu ne vom lăsa provocați. Ieșim să ne apărăm votul. PAS a pierdut aceste alegeri. Dacă mâine va fi altfel, înseamnă că au falsificat”, a declarat Igor Dodon.

Reacții din PAS

Reprezentanții PAS au venit cu reacții pe rețelele de socializare, după ce formațiunea aflată la guvernare în ultimii patru ani a obținut o nouă majoritate parlamentară, potrivit rezultatelor preliminare, după procesarea a peste 96% din voturi.

Deputatul Radu Marian, candidat pe lista PAS pentru un nou mandat, a felicitat alegătorii printr-un mesaj scurt: „Moldova – 3, Putin – 0”.

Și secretarul degrevat al Guvernului, Artur Mija, aflat la fel pe lista PAS, a publicat un mesaj pe Facebook. El a ales să vorbească despre semnificația scrutinului și să mulțumească celor care au susținut partidul de guvernare la acest scrutin.

„Sunt alegeri… sunt alegeri la limită și fiecare vot contează. Sunt alegeri pe care le câștigi, dar ai un sentiment că ai pierdut și sunt alegeri pe care le pierzi, dar ai un sentiment de împlinire! (…) Am avut alegeri, și pe 28 septembrie, a câștigat Republica Moldova. Moldova va sta dreaptă, iar mâine vom avea un nou răsărit, unul frumos!”, a scris Mija pe Facebook.

Victorie fără precedent pentru pro-europenii de la PAS, la alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu, scor zdrobitor împotriva pro-rușilor. Rezultate aproape finale
Victorie fără precedent pentru pro-europenii de la PAS, la alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu, scor zdrobitor împotriva pro-rușilor. Rezultate aproape finale
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a zdrobit adversarii politici, în Republica Moldova, la parlamentarele organizate duminică, 28 septembrie. Formațiunea pro-europeană a obținut 50%...
Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: ”Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40%”
Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: ”Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40%”
Traian Băsescu, fostul președinte al României, afirmă că nu crede în varianta în care blocul socialist va câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova. El e de părere că partidul...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #victorie PAS, #pro europeni, #Parlament Chisinau, #maia sandu, #partidul actiune solidaritate , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
ObservatorNews.ro
Schema prin care agentii imobiliari umfla preturile locuintelor. Iancu Guda:Oamenii se sperie

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum se împart mandatele din Parlamentul Moldovei. Rezultatul a stârnit proteste: „Nu vom recunoaște alegerile falsificate”. Fericire la pro-europeni: „Moldova – 3, Putin – 0”
  2. Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți au votat în România
  3. Victorie fără precedent pentru pro-europenii de la PAS, la alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu, scor zdrobitor împotriva pro-rușilor. Rezultate aproape finale
  4. Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”
  5. S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
  6. Miliardarul care deține Telegram acuză Franța că i-a cerut să cenzureze, pe aplicația sa, unele voci din Republica Moldova. Ce i-ar fi fost promis la schimb
  7. Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Se adâncește diferența dintre PAS și pro-ruși UPDATE
  8. „Farsorii” lui Victor Ponta îl pun din nou „la perete”, după ce fostul premier a spus că nu a fost o păcăleală reală. „Una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată”
  9. Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: ”Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40%”
  10. Băsescu vrea din nou cetățenie moldovenească: ”Am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral”