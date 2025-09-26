Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea exclusă din scrutin de CEC. „Cei care au executat ordinele criminale ale PAS vor răspunde”

Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, scrie Ziarul de Gardă.

„Se constată imposibilitatea participării la alegeri a partidului „Inima Moldovei” în calitate de membru al blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. (…). Se obligă blocul să ajusteze lista și să înlăture neconformitățile constatate în termen de 24 de ore (…)”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tamara Chișca-Doneva, reprezentantă a partidului „Inima Moldovei” la CEC, a cerut amânarea examinării subiectului, menționând că au fost depuse mai multe demersuri, inclusiv o sesizare la Curtea Constituțională (CC). Propunerea însă a fost susținută doar de trei membri ai Comisiei.

Pe 25 septembrie 2025, magistrații Curții de Apel Centru au decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru un termen de 12 luni. Decizia este executorie și poate fi atacată în 15 zile.

Potrivit legislației în vigoare privind limitarea activității partidelor politice:

Activitatea partidului politic poate fi limitată dacă partidul nu a depus raportul privind gestiunea financiară sau nu a prezentat informațiile necesare pentru efectuarea supravegherii și a controlului finanțării partidului politic, ori dacă nu a prezentat datele din registrul membrilor de partid, în termenele și forma stabilite de Comisia Electorală Centrală sau Agenția Servicii Publice.

Dacă organul de conducere al partidului politic nu a îndeplinit solicitarea Ministerului Justiției în termenul stabilit, activitatea partidului politic poate fi limitată pe un termen de până la 12 luni prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Justiției, care se depune în decurs de 5 zile după expirarea termenului stabilit conform prevederilor alin. (2). Examinarea cererii de limitare a activității partidului politic ține de competența Curții de Apel Centru și se realizează într-un termen care nu va depăși două luni.

Ministerul Justiției se poate adresa direct în instanța de judecată, fără a parcurge procedura prealabilă indicată la alin. (2), cerând limitarea activității partidului politic pe un termen de până la 12 luni, în cazul acțiunilor sau inacțiunilor menționate la alin. (1) și (11) care amenință suveranitatea, independența, integritatea teritorială, securitatea națională, ordinea și siguranța publică, însoțite de:

a) acțiuni de subminare a proceselor electorale;

b) campanii de dezinformare, incitare la ură, propagandă agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care, în alt mod, prezintă o amenințare pentru securitatea națională.

Pe 19 septembrie 2025, MJ a depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva partidului „Inima Moldovei”, care face parte din blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond.

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ar „ridica suspiciuni rezonabile” față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei”. Decizia CEC a fost luată în urma unei contestații depuse de Partidul Național Moldovenesc (PNM) și a unei sesizări depuse de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Reacție partid

După decizia instanței de a limita activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, partidul a acuzat, într-o postare pe Facebook, faptul că ar fi ținta unui scenariu de a fi „redus la tăcere”.

„Decizia de a limita activitatea Partidului Republican INIMA MOLDOVEI este una vădit motivată politic. De fapt, această decizie este doar o parte dintr-un amplu scenariu pus la cale de guvernare cu scopul de a reduce la tăcere formațiunea noastră. În ultimele patru săptămâni, nu a fost nici o zi în care Partidului Republican INIMA MOLDOVEI să nu i se aplice lovituri urâte, murdare și toate inspirate politic. Dar, dacă guvernarea crede că astfel ne-a redus la tăcere, se înșală amarnic”, a scris partidul.

Formațiunea susține că va continua lupta și acuză PAS că este în spatele campaniei împotriva sa.

„Lupta continuă, iar adevărul până la urmă va ieși la suprafață. Adevărul despre toate mizeriile organizate de PAS împotriva noastră! Adevărul despre cei care au executat ordinele criminale ale PAS, lucru pentru care vor răspunde, așa cum prevede legea!”, scrie partidul.

