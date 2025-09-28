Partidul Victoriei Furtună, asociată oligarhului Ilan Șor, este în continuare pe buletinele de vot în ziua alegerilor, deși Comisia electorală a anulat înregistrarea formațiunii

Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras”, asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de Victoria Furtună.

La Curtea de Apel Centru, ședința de examinare a contestației depuse de către Moldova Mare împotriva deciziei CEC a început la ora 10:00, scrie Ziarul de gardă, iar la ora 13:00 ședința încă continua, conform purtătoarei de cuvânt a instanței, Adelina Roșca.

Întrebat de ce în dreptul concurentului electoral nu este vreo mențiune, vicepreședintele CEC Pavel Postica a explicat că „nu există soluția instanței de judecată”. Acesta a refuzat să comenteze ce se va întâmpla cu voturile date formațiunii în cazul în care decizia CEC de scoatere din cursa electorală va rămâne în vigoare.

„Concurentul a contestat hotărârea CEC la Curtea de Apel Centru, iar odată cu contestarea acesteia, în cazul litigiilor de anulare a înregistrării, hotărârile se suspendă de drept. Până la o soluție definitivă a instanțelor de judecată noi nu avem dreptul să facem nicio mișcare”, a declarat Postica.

Vineri, 26 septembrie, Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale și participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional.

Ministerul Justiției va fi sesizat în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „Moldova Mare” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.

Partidul politic „Moldova Mare” este condus de fosta procuroare Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată de Uniunea Europeană, a intrat în lupta electorală cu sloganul – Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!

Partidul a fost relansat în luna martie 2025. Acesta a fost înregistrat în 2007, fiind inițial denumit „Mișcarea politică Pentru Neam și Țară”, dar și-a schimbat denumirea în 2020.

Anunțul despre relansarea formațiunii a fost făcut de către Victoria Furtună la doar câteva zile după ce ea a apărut într-o fotografie cu ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău în care se vedea portretul lui Putin pe fundal.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, formațiunea politică figura pe poziția a 17-a în buletinul de vot.

