Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova

Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de 5 ani, a anunțat joi, 25 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia, care o acuză pe fosta guvernatoare a Găgăuziei că a ajutat Moscova să se amestece în alegerile parlamentare din Moldova, relatează Reuters.

Irina Vlah este șefa Partidului Republican „Inima Moldovei” și unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, ce reunește mai multe partide proruse și care este cotat cu șanse de a obține un număr important de mandate în noul parlament.

Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie rusă de influențare a votului și de sabotare a planului de aderare la UE.

Polonia a fost un susținător ferm al aderării Moldovei la UE, iar prim-ministrul Donald Tusk a vizitat Chișinăul alături de liderii francez și german în luna august, pentru a-și arăta sprijinul față de președinta pro-occidentală Maia Sandu și aliații acesteia.

„Irina Vlah, o politiciană moldoveană care ajută Federația Rusă să interfereze în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, va avea interdicție de a intra pe teritoriul Republicii Polone”, a declarat Ministerul de Externe de la Varșovia într-un comunicat. „Federația Rusă interferează într-un mod fără precedent și ilegal în procesele politice, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova”, afirmă MAE polonez.

Contactată pentru o reacție de NewsMaker, formațiunea politică a Irinei Vlah a calificat decizia Poloniei ca fiind una „stranie”.

„Din nou, o decizie stranie. Sigur, intuim unele lucruri, dar vom încerca să ne clarificăm, așa cum am făcut și în alte situații neclare. La această etapă, alte comentarii nu pot fi făcute”, a precizat Diana Roșipanu, purtătoarea de cuvânt a Partidului „Inima Moldovei”.

Canada și Lituania au interzis deja accesul Irinei Vlah pe teritoriul lor.

Moscova neagă amestecul în afacerile Moldovei și afirmă că Chișinăul alimentează sentimentele anti-rusești în scopuri politice.

La rândul său, România a interzis accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, tot pentru o perioadă de cinci ani, și a încă două persoane, din motive ce țin de securitatea națională.

Ceban este unul dintre liderii Blocului Alternativa, o altă forță politică în ascensiune, care este suspectată de simpatii proruse ascunse sub o aparență proeuropeană la nivel declarativ.

