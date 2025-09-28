Tensiunea crește la Chișinău. Poliția avertizează cu privire la posibile destabilizări în noaptea aceasta

În ajunul unui protest organizat de opoziția de stânga din Republica Moldova, Poliția Națională a transmis un mesaj ferm: autoritățile dețin informații privind posibile tentative de destabilizare a ordinii publice în capitală, începând chiar din cursul nopții. Avertismentul vine în contextul unui apel la mobilizare lansat de fostul președinte Igor Dodon, care acuză guvernarea de intenții obscure legate de anularea alegerilor parlamentare.

Potrivit unui comunicat emis duminică seara, forțele de ordine au identificat grupuri de persoane care ar plănui „dezordini” în timpul protestului anunțat pentru luni, în fața Parlamentului. Poliția subliniază că nu va tolera „încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice sau periclitarea securității naționale” și face apel la responsabilitatea organizatorilor, care – avertizează instituția – poartă răspundere directă pentru evenimentele desfășurate.

În paralel, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite implicarea în acțiuni ilegale, care ar putea atrage consecințe penale. Nu este pentru prima dată când autoritățile de la Chișinău avertizează cu privire la tentative de manipulare și escaladare a protestelor, mai ales în perioade electorale tensionate.

Dodon vorbește despre „anularea alegerilor” și acuză „un scenariu ca în România”

Fostul președinte Igor Dodon, actual copreședinte al Blocului electoral „Patrioții Moldovei”, format din partide de stânga, a declarat că va organiza luni un protest în fața Parlamentului pentru a apăra ceea ce el numește „victoria opoziției” în alegerile parlamentare. Potrivit acestuia, guvernarea ar pregăti un scenariu de anulare a scrutinului, iar declarațiile recente ale președintei Maia Sandu ar confirma acest lucru.

„Maia Sandu a dat de înțeles că este gata să anuleze alegerile. Asta denotă frica și panica în rândul guvernării, care pierde puterea”, a declarat Dodon într-un mesaj adresat susținătorilor. El a făcut referire la un așa-zis precedent „ca în România”, fără a preciza la ce situație concretă se referă — o afirmație care, venită de la un fost președinte, alimentează retorica conspiraționistă în lipsa unor dovezi clare.

Mai mult, Dodon a acuzat Occidentul de ingerință directă în campania electorală din Republica Moldova, menționând implicarea ONG-urilor finanțate de Fundația Soros, dar și vizitele oficialilor europeni, pe care le interpretează drept „implicare în treburile interne ale țării”. Este o temă recurentă în discursul său, dar și în mesajele publice ale altor lideri afiliați politicii Kremlinului, într-un moment în care relația Chișinăului cu Bruxelles-ul se află într-o fază crucială, în contextul apropierii de Uniunea Europeană.

Între protest legitim și pericol de destabilizare

Deși dreptul la protest este garantat de Constituție, semnalele lansate de autorități privind posibile provocări nu pot fi ignorate. Republica Moldova se află într-un echilibru fragil între aspirațiile pro-europene și presiunile venite dinspre Est, iar în acest context, orice mișcare de stradă riscă să fie folosită pentru a amplifica tensiuni sociale și politice.

Dacă protestul anunțat pentru luni va degenera în violențe sau va fi deturnat de grupuri cu agendă paralelă — așa cum sugerează Poliția Națională — impactul poate depăși granițele simplei contestări politice. Iar apelurile la „apărarea votului” venite din partea unor lideri care contestă instituțiile statului, fără dovezi concrete, devin combustibil pentru radicalizare.

