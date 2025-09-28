Premierul Republicii Moldova denunță atacuri informatice care vizează procesul electoral

Infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic, a anunțat duminică, 28 septembrie, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

El susține că vizată de atac a fost și platforma Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și secții de votare din afara țării.

Potrivit premierului, duminică la amiază aproximativ 4.000 de site-uri din Republica Moldova nu erau funcționale.

'Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și de mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4.000 de site-uri nu sunt funcționale. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supraîncărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală', a afirmat Recean.

