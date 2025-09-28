Presa din Rusia toacă alegerile din Moldova la foc continuu. Ce scriu ziarele lui Putin despre parlamentare

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 15:40
Presa din Rusia toacă alegerile din Moldova la foc continuu. Ce scriu ziarele lui Putin despre parlamentare
Presa din Rusia lansează acuzații la adresa scrutinului electoral din Republica Moldova. FOTO Hepta

Presa din Federația Rusă relatează pe larg duminică, 28 septembrie, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Jurnaliștii ruși acuză „fraude” și nereguli în timpul scrutinului.

„Împotriva politicienilor din opoziție din Moldova se deschid dosare penale, aceștia fiind reținuți la aeroport pentru că au vizitat Rusia. Cel mai mediatizat caz a fost cel al șefei Gagauziei, Evghenia Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Pentru a împiedica candidații din opoziție să participe la alegeri, partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” încearcă să extindă competențele serviciilor speciale sub pretextul combaterii corupției electorale. În republică au fost închise multe mass-media care nu erau pe placul conducerii, printre care și publicațiile rusești” acuză oficiosul Kremlinului, conform Digi24.

„Dictatura Sandu sub masca democrației”: cum se desfășoară alegerile în Moldova”, titrează o altă publicație afiliată puterii de la Moscova.

Cei de la Komsomolskoe Pravda vorbesc despre „mituirea moldovenilor din diaspora europeană”.

„Diaspora moldovenească din Europa este mituită, dusă la secțiile de votare și instruită: totul a fost pregătit în avans, de aceea observatorii nu sunt lăsați să participe la alegeri.

În Europa, după câteva ore de funcționare a secțiilor de votare, urnele sunt deja aproape pline cu buletine de vot – s-au pregătit bine.”

„Apar fotografii magice din secțiile de votare din diferite țări europene. Secțiile funcționează doar câteva ore, iar urnele sunt deja aproape pline cu buletine de vot. Și totuși, conform datelor CEC, prezența la vot în diaspora nu este la fel de mare ca la alegerile anterioare. Miracol, și nimic altceva.”

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #presa straina, #Vladimir Putin , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
