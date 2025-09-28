Prezență scăzută la alegerile din Republica Moldova. Câți oameni au mers la vot în primele ore

Prezența la vot la alegerile parlamentare care au loc duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova era, la ora 10.00, de doar 8,84%, potrivit datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală.

În primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare au votat 245.150 de persoane cu drept de vot din totalul celor aproape 3,3 milioane de alegători înscriși în listele electorale.

Prezența la vot la ora 10.00 este mai scăzută comparativ cu alegerile parlamentare din urmă cu patru ani. Atunci, la aceeași oră se înregistrau 318.000 de votanți, reprezentând 11,3% din totalul alegătorilor.

Secțiile de votare rămân deschise până la ora 21.00.

