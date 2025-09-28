Peste 1 milion de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot. Tinerii, cea mai scăzută prezență la vot

Peste un milion de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat duminică, 28 septembrie, până la ora 14:45, la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Din totalul celor care au votat, cei mai mulți se încadrează în categoria de vârstă 36-45 de ani, circa 23%, fiind urmată de 46-55 de ani – 17,8%, iar la o mică diferență este categoria de vârstă 26-35 de ani cu circa 17%, scrie Ziarul de gardă.

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2.274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

