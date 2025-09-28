A fost depășit pragul de prezență la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 15:56
400 citiri
A fost depășit pragul de prezență la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova
Urnă de vot FOTO Pixabay

Peste 33% din electorat a votat până duminică, 28 septembrie, la ora 14:30 în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere, relatează NewsMaker.md.

Conform legislaţiei, pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale.

Către ora 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%.

În urma alegerilor parlamentare de duminică, vor fi aleşi 101 deputaţi cu un mandat de 4 ani. În cursa electorală sunt înregistrate 15 partide, 4 blocuri electorale şi 4 candidaţi independenţi.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 07:00 şi se vor închide la 21:00.

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #prezenta vot , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
