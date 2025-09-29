Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO

Prima reacție PAS după victoria în alegerile parlamentare din Republica Moldova FOTO Facebook /Igor Grosu

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană care a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a făcut primele declarații luni, 29 septembrie. Igor Grosu a mulțumit „oamenilor dragi” care au luptat pentru viitorul țării.

„Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării, care păreau imposibil de câștigat”, a transmis liderul PAS, Igor Grosu, pe Facebook.

Conform rezultatelor după numărarea a 99,91% din procesele verbale, PAS a obținut 50,16%. Pe locul 2 s-a clasat Blocul Patriotic – 24,19%, urmat de Blocul Alternativa – 7,97%, Partidul Nostru – 6,20% și Partidul „Democrația Acasă”, susținut de George Simion și AUR, cu 5,62%.

„A fost o luptă extraordinar de grea. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar - tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. A folosit infractori pentru a ne transforma toată țara într-un spațiu al infracționalității. A umplut totul cu ură”, a declarat liderul PAS, partid care o susține pe președinta Maia Sandu.

Igor Grosu subliniază ca PAS a contracarat ingerințele Rusiei în procesul electoral cu ajutorul „oamenilor cu inimă demnă și multă dragoste de neam”.

„Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt - oamenii. Oameni cu fruntea sus, cu inima demnă și cu multă dragoste de neam. Vouă, oameni dragi, vă mulțumim”, a transmis liderul PAS.

