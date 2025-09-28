Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO

Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:32
Primul votant la alegerile parlamentare din Republica Moldova FOTO: Facebook/ Ambasada Republicii Moldova in Japonia

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieşiţi la vot dacă vă iubiţi ţara. Turul 2 nu există – există doar şansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați la urne. Totul despre alegerile parlamentare de duminică
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani. Pentru aceste...
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obținute în cadrul sondajelor...
