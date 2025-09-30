Un vicepreședinte al Parlamentului European zice că România trebuie să învețe de la Moldova, nu invers: ”Trebuie să privim cu mai multă modestie spre Chișinău, să dăm mai puține lecții”

România are multe de învățat de la Republica Moldova, susține eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan marți, 30 septembrie. Modul în care autoritățile de la Chișinău au luptat împotriva propagandei rusești poate fi o lecție pentru România, a explicat președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova la RFI.

„Anul trecut, între primul și al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, în Republica Moldova au fost publicate liste ale celor care erau implicați în schemele financiare de cumpărare de voturi, autoritățile au fost foarte transparente și au lucrat cu cetățenii, informându-i, făcându-i mai puternici, pentru a-i putea apăra. Noi am avut un decalaj, nu am fost pregătiți anul trecut, există progrese, dar e clar că trebuie să privim cu mai multă modestie spre Chișinău, să dăm mai puține lecții Republicii Moldova și mai ales în ceea ce privește protejarea cetățenilor de interferența rusă, cred că avem multe de învățat de la Republica Moldova, de la autorități și de la oameni”, a explicat eurodeputatul Siegfried Mureșan la RFI.

El a salutat apoi victoria partidului președintei Maia Sandu, PAS, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care îi permite să guverneze în continuare fără vreo alianță.

„Este o victorie categorică, iar după ce Maia Sandu a fost aleasă și realeasă președinta Republicii Moldova și la referendumul pentru integrare europeană, de anul trecut, în ciuda tuturor interferențelor Federației Ruse, oamenii au găsit puterea de a spune majoritar da aderării la UE, acum avem PAS-ul la alegeri parlamentare obținând majoritatea absolută a voturilor, după ce obținuse aceeași majoritate la alegerile parlamentare din urmă cu patru ani. PAS-ul este în momentul de față cel mai de succes partid democratic de pe continentul european, două majorități absolute consecutive la alegeri parlamentare, în ciuda interferenței Rusiei (...), este un rezultat excepțional”, a mai spus Mureșan.

Pericolul pe termen lung în Republica Moldova

Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova consideră că rezultatele scrutinului arată că Federația Rusă poate fi oprită.

„Victoria singurului partid cu adevărat proeuropean din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, arată în primul rând că Federația Rusă poate fi oprită. Chiar și un stat mic, dacă este hotărât, dacă autoritățile sunt hotărâte, dacă oamenii sunt bine informați privind riscurile, poate învinge propaganda Federației Ruse. Republica Moldova va rămâne proeuropeană, asta înseamnă că se va moderniza, se va reforma”, a explicat Siegfried Mureșan la RFI.

Liberalul consideră că pericolul Rusiei pentru Republica Moldova a dispărut doar pe termen scurt.

„Pe termen scurt, e clar că pericolul pentru Republica Moldova dinspre Federația Rusă nu mai există, însă Federația Rusă are întotdeauna obiective pe termen lung, are timp și-și propune destabilizarea constantă a statelor membre ale UE și a statelor vecine, pe termen lung. Pericolul dinspre Federația Rusă nu a trecut”, a completat eurodeputatul liberal.

