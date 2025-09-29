Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins”. Contramanifestanții: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi” VIDEO

Igor Dodon la protestul față de rezultatul alegerilor parlamentare FOTO Captură video Facebook/Igor Dodon

Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni.

Protestul a avut loc după ce, în noaptea alegerilor, liderul Blocului „Patriotic” a acuzat, fără dovezi, fraudarea scrutinului de către partidul de guvernământ PAS al Maiei Sandu.

Protestul a durat doar 28 de minute, după care pro-rușii, în frunte cu Igor Dodon, au plecat, scrie G4Media.

Reprezentanții socialiștilor s-au adresat manifestanților în limba rusă și au acuzat PAS că a trimis instigatori la protest.

“Știu că mulți au vrut să ajungeți la protest, dar nu au reușit să ajungă”, a spus Dodon, care a făcut un apel la calm.

Acesta a susținut că partidele de opoziție “au învins în Moldova”, iar “PAS a luat doar 44% în țară.”

„Din nou, datorită diasporei și a celor din afara țării, PAS obține 50 de mandate”, a acuzat el.

În fața Parlamentului au rămas contra-manifestanții pro-UE și pro-Ucraina, care scandează: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi”, “Limba română, unica stăpână”, „Slava Ukraini”, „Putin, criminal”, „Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”, „Rușii, fasciștii”, „Trăiască eroii”, „Eroii Ucrainei.”

