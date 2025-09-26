Putin, furios pentru că observatorii ruşi au fost interziși la alegerile legislative din Republica Moldova. Amenințarea liderului de la Kremlin

Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a amenințat vineri, 26 septembrie, președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federația Rusă, Ella Pamfilova, relatează EFE.

'Voi aborda acest subiect cu Ministerul Afacerilor Externe și cu parlamentarii ambelor camere ale legislativului' federal, a declarat Putin, potrivit agenției TASS.

Astfel, Putin a sprijinit-o în demersul său pe șefa Comisiei electorale ruse, autoarea acestei inițiative, după ce observatori ruși nu au fost invitați la alegerile legislative din Republica Moldova, ale căror autorități acuză Moscova de ingerință.

'Aveți dreptate, această situație este absurdă, deoarece noi oferim toate oportunitățile, iar de cealaltă parte nu se întâmplă același lucru. Vom analiza ce putem face în această privință', a spus el.

Observatorii ODIHR, care au criticat mereu lipsa de transparență a proceselor electorale din Rusia, nu mai acoperă alegerile parlamentare din Federația Rusă din 2016 din cauza restricțiilor impuse de autoritățile ruse.

'De ce avem nevoie de ei? Pentru ce plătim o cotizație? Nu ne apără deloc drepturile', a afirmat Pamfilova, care a calificat ODIHR drept organizație 'absolut închisă și nedemocratică'.

În acest sens, șeful Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Leonid Sluțki, a apreciat că o astfel de decizie era demult așteptată.

'Odată cu agravarea antagonismului geopolitic și a războiului hibrid declanșat de Occidentul colectiv, situația s-a înrăutățit (...) ODIHR s-a discreditat. Și nu o singură dată', a declarat Leonid Sluțki.

Din cauza refuzului Republicii Moldova de a accepta observatori electorali ruși, Ministerul de Externe de la Moscova a solicitat săptămâna aceasta OSCE să se pronunțe.

La rândul său, Pamfilova i-a prezentat lui Putin, la Kremlin, un raport privind alegerile municipale și regionale desfășurate în septembrie, în cadrul cărora au fost aleși, printre alții, peste 1.000 de candidați care au participat la campania militară în Ucraina.

Referitor la alegerile legislative din 2026, ea a anunțat că 12 partide vor putea participa fără a fi nevoie să strângă semnături, singurul partid de opoziție fiind formațiunea liberală Iabloko.

În ultimii ani, Ministerul Justiției din Rusia a respins toate încercările opoziției față de Kremlin de a înregistra partide politice.

Vladimir Putin, care a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de șase ani, a subliniat că, în condițiile actuale, 'stabilitatea politică, soliditatea sistemului nostru politic și situația politică internă sunt de două, de trei ori mai importante'.

