Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk

Franţa și Polonia au salutat luni, 29 septembrie, victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj pe X chiar în limba română. Premierul Poloniei, Donald Tusk, consideră că lupta moldovenilor pentru orientarea proeuropeană trebuie să fie „lecţie pentru noi toți”.

„Nimic nu opreşte un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar tentativele disperate de amestec străin”, a scris pe X ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a salutat de asemenea rezultatele scrutinului, „în pofida tentativelor de amestec şi presiunilor” și consideră că victoria PAS este confirmarea unei „alegeri suverane” în favoarea Europei.

La Varşovia, premierul polonez a salutat „curajul” poporului moldovean care a „menţinut direcţia europeană”, după victoria partidului proeuropean al Maiei Sandu în alegerile din Republica Moldova.

„Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, ci aţi blocat Rusia în tentativele sale de a prelua controlul întregii regiuni”, scrie pe X Donald Tusk, subliniind această „lecţie bună pentru noi toţi”.

Potrivit estimărilor, partidul de centru-dreapta PAS a câștigat 55 de mandate din cele 101 ale Parlamentului moldovean. La alegerile din 2021, PAS a obținut o victorie zdrobitoare, cu 63 de mandate, dar și noul scor îi permite să rămână la guvernare fără alianțe.

