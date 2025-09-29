Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO

Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, 29 septembrie, la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Șeful statului spune că votul basarabenilor „a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, referindu-se la ingerințele dovedite ale Federației Ruse în scrutin. Dan a subliniat și că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, este mesajul președintelui Nicușor Dan.

El a ținut să îi asigure pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”.

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”, a transmis președintele României Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan a oferit și o reacție la „buna organizare și desfășurare a scrutinului” din Republica Moldova.

„Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările”, a mai spus președintele României.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), înființat de președinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

