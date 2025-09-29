Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:40
291 citiri
Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO
Nicușor Dan și Maia Sandu FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, 29 septembrie, la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Șeful statului spune că votul basarabenilor „a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, referindu-se la ingerințele dovedite ale Federației Ruse în scrutin. Dan a subliniat și că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, este mesajul președintelui Nicușor Dan.

El a ținut să îi asigure pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”.

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”, a transmis președintele României Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan a oferit și o reacție la „buna organizare și desfășurare a scrutinului” din Republica Moldova.

„Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările”, a mai spus președintele României.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), înființat de președinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană care a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a făcut primele declarații...
Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
Franţa și Polonia au salutat luni, 29 septembrie, victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Nicusor Dan, #partidul actiune solidaritate, #Republica Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Planul urgent al lui Ion Tiriac pentru "femeia perfecta": "Stiu ca ma vor amenda, dar sunt pregatit sa platesc!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO
  2. Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
  3. Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
  4. Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
  5. Liderii europeni salută victoria zdrobitoare a Maiei Sandu: ”Moldovenii au ales democrația și reforma în fața presiunilor Rusiei / Ușa noastră este deschisă”
  6. Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”
  7. Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus”
  8. Sebastian Ghiță mai scapă de un dosar penal. Ce a decis instanța în legătură cu acuzațiile de trafic de influență aduse fostului deputat PSD
  9. Disperare la oamenii lui Putin după ce au fost zdrobiți de Maia Sandu în alegeri. Câți bani le promite Dodon moldovenilor care ies în stradă UPDATE
  10. Traian Băsescu râde de Vladimir Putin: „Asta l-au învățat un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare”