Relațiile României cu Moldova, în pericol: Dilema pentru Nicușor Dan, după ultimele sondaje. Politolog: „Moscova va încerca să compromită Bucureștiul”

Duminică vor avea loc alegerile parlamentare ordinare în Republica Moldova. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se prezintă cel puțin o treime din alegătorii înscriși.

Parlamentul este organul legislativ suprem al țării, iar actuala componență, rezultat al alegerilor din 11 iulie 2021, include trei formațiuni reprezentate în fracțiuni: Partidul Acțiune și Solidaritate (cu majoritate), Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul „Șor” (declarat neconstituțional în iunie 2023).

Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de Maia Sandu, va pierde cel mai probabil alegerile și este posibil să fie nevoit să guverneze chiar alături de marii rivali, de la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Potrivit rezultatelor ultimului sondaj înainte de alegeri, cele două formațiuni erau aproape la egalitate: BEP-33.9% și PAS-33.6%.

Ziare.com a luat legătura cu politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica ce ar însemna un eventual premier oferit de Blocul Electoral Patriotic pentru relația dintre Republica Moldova și România.

Cristian Pîrvulescu: „Moscova va încerca să compromită Bucureștiul”

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, dacă Blocul Electoral Patriotic va ajunge la guvernare, relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova se vor degrada, întrucât Bucureștiul va fi prezentat drept nefrecventabil.

„Dacă Blocul Electoral al Patrioților (BEP) va accede la guvernare, relațiile bilaterale vor intra într-o etapă complicată. BEP reprezintă exact instrumentalizarea internă a strategiei ruse de blocare a integrării europene. Discursul său suveranist și ambiguu promite echilibru între Est și Vest, dar, în practică, deschide porțile unei apropieri de Moscova.

Într-un asemenea context, relațiile cu România vor continua, dar nu pe aceeași linie de încredere ca în perioada Maiei Sandu. Moscova va încerca să compromită Bucureștiul prin campanii propagandistice, prezentând România ca factor destabilizator sau ca sursă a unor politici economice falimentare.

Pentru România, dilema va fi una de echilibru: să sprijine în continuare Republica Moldova, pentru a nu o abandona în fața Rusiei, dar să evite finanțarea necondiționată a unui guvern cu agendă ambivalentă”, a explicat politologul.

Cristian Pîrvulescu consideră că România va trebui să continue ajutorul către Republica Moldova chiar și în aceste condiții, deși va trebui să își ajusteze abordarea.

„Sprijinul României trebuie să continue, dar într-o formă adaptată. Abandonarea Moldovei ar însemna cedarea terenului în fața Rusiei, ceea ce ar avea consecințe regionale grave. În același timp, un ajutor necondiționat pentru un guvern BEP ar încuraja ambiguitatea geopolitică și ar submina chiar obiectivele europene.

De aceea, Bucureștiul va trebui să adopte o strategie dublă, să sprijine un ajutor pragmatic și condiționat – axat pe energie, infrastructură transfrontalieră, educație și mass-media independentă – și, în paralel, susținerea societății civile și a diasporei, care pot contracara manipularea rusă.

La fel de important, România trebuie să înțeleagă că exemplul propriu contează. Politicile interne, cum a fost austeritatea, devin rapid instrumente în războiul informațional din Moldova. Pentru a-și menține credibilitatea, Bucureștiul are nevoie nu doar de ajutor extern coerent, ci și de o politică internă solidă, care să transmită imaginea unui stat stabil și prosper”, a mai spus politologul.

Istoria relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova

România a recunoscut oficial Republica Moldova la câteva ore după proclamarea independenței (27 august 1991), fiind primul stat care a făcut acest gest. La 20 ianuarie 1992 a fost inaugurată la Chișinău prima ambasadă a României pe teritoriul R. Moldova.

În acest deceniu au fost inaugurate și legături de infrastructură comună. De exemplu, în decembrie 1997 România și Moldova au deschis împreună la Iași a doua conexiune cu fibră optică, iar în 1998 președinții celor două țări s-au întâlnit și la Galați, București și Chișinău în cadrul unor reuniuni trilaterale România–Moldova–Ucraina.

În anii 2000, președintele Traian Băsescu a făcut mai multe vizite la Chișinău pentru a relansa cooperarea bilaterală pe tematici europene. De exemplu, pe 21 ianuarie 2005 Băsescu a efectuat o vizită oficială de o zi la Chișinău, subliniind „relația specială” și obiectivul comun al integrării europene. O nouă vizită oficială a avut loc pe 16 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la UE.

La 27 aprilie 2010, la București, a fost semnată Declarația privind instituirea Parteneriatului Strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Pe 28 noiembrie 2014, la scurt timp după alegerile prezidențiale românești, Klaus Iohannis (pe atunci președinte ales) a efectuat o vizită la Chișinău. În vara anului 2014, Parlamentul României a ratificat acordurile de asociere ale R. Moldova cu UE – România fiind astfel primul stat membru UE care a finalizat procedurile de ratificare a Acordului de Asociere și a DCFTA. De asemenea, România a susținut în forurile europene extinderea dialogului UE cu Republica Moldova.

Din 2020, Maia Sandu a devenit președinta Republicii Moldova, iar România s-a declarat pregătită să coopereze cu ea pe o linie puternică pro-europeană.

În iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE, hotărâre salutată de România ca un succes comun al cooperării regionale. În același timp, sprijinul practic al României a continuat: de pildă, anul 2022 a fost marcat de livrarea primului milion de metri cubi de gaze de la Iași la Chișinău.

