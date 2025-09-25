Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:17
276 citiri
Ursula von der Leyen și Maia Sandu - Foto Facebook, Maia Sandu

Republica Moldova are alegeri parlamentare, extrem de importante, în ziua de 28 septembrie 2025, însă oficialii de la Chișinău lucrează, simultan, și la proiecte viitoare - unul dintre acestea fiind integrarea Republicii Moldova în UE.

"Până nu demult, „Moldova în UE până în 2030” era scenariul cel mai optimist promis de guvernarea actuală. Însă, în ajunul alegerilor parlamentare, ceasul a fost pus să sune cu doi ani mai devreme: dacă se aliniază toate stelele, țara noastră va deveni al 28-lea membru UE în 2028", explică o analiză publicată de Centrul de Politici și Reforme - CPR Moldova la data de 25 septembrie 2025.

Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și UE au început în decembrie 2023, fiind impulsionate și de războiul din Ucraina. De atunci încoace, ritmul accelerat cu care Republica Moldova se aliniază la normele UE a fost lăudat de comisara pentru Extindere, Marta Kos, care a subliniat că Moldova a făcut în doi ani mai mult decât alte țări în zece. De exemplu, Macedonia de Nord, care are statut de candidat din anul 2005, încă nu a deschis negocierile pe capitole. Iar negocierile dintre UE și Georgia "au fost în genere înghețate". Pe de altă parte, Turcia a oprit în mod unilateral negocierile cu UE.

"Acum, Moldova este mai pregătită de aderare decât au fost România și Bulgaria la vremea lor. Asta în pofida faptului că UE are acum mai multe norme de transpus decât în 2005, inclusiv în domeniul digital sau cel de mediu. (...) Putem spune că, alături de vecinii ucraineni – cu care mergem „la pachet” înspre UE, am ajuns în timp scurt în topul pretendenților, după Albania și Muntenegru", susține analiza realizată de CPR Moldova.

Momentul anului 2028 coincide cu finalul de mandat al actualei Comisii Europene, iar comisara Kos a menționat în repetate rânduri că vrea ca Republica Moldova să devină membră UE pe parcursul mandatului ei.

Cel mai important obstacol în calea intrării în UE ar putea fi politica internă din Republica Moldova. În plan intern, "Moldova este fragilă", iar referendumul referitor la integrarea europeană "a trecut la mustață". Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi determinante pentru parcursul Republicii Moldova, inclusiv în relația cu UE.

"Avem nevoie de guverne pro-europene unul după altul, nu ne permitem pauze. Altfel, fereastra din 2028 se poate transforma într-o crăpătură prin care nu vom putea face nimic decât să urmărim progresele vecinilor", subliniază analiza realizată de CPR Moldova.

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Republica Moldova, #UE Republica Moldova, #extindere UE, #extindere UE Balcani , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
