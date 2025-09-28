„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Rețeaua digitală rusească de dezinformare InfoLider s-a activat pe față la alegerile din Moldova

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 16:55
468 citiri
„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Rețeaua digitală rusească de dezinformare InfoLider s-a activat pe față la alegerile din Moldova
Rețeaua InfoLider, pe care Ziarul de gardă a devoalat-o într-o investigație, s-a activat în sprijinul partidei proruse din Moldova. FOTO Unsplash

„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!” – acesta este îndemnul trimis în ziua alegerilor către membrii rețelei rusești de dezinformare „InfoLider”, documentată din interior în investigația „Armata digitală a Kremlinului” de Ziarul de Gardă.

Scris cu majuscule, cuvântul „PATRIOȚII” face trimitere la denumirea unui concurent electoral – Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Personalul publicației Zdg, care a sesizat mesajul, a contactat-o pe Tamara Chișca Doneva, reprezentanta la CEC a formațiunii pentru a comenta situația, însă aceasta, auzind prima parte a întrebării, a închis apelul.

Așadar, subliniază publicația citată, în ziua în care în R. Moldova se desfășoară alegeri parlamentare, în rețeaua de dezinformare rusească „InfoLider”, documentată de Ziarul de Gardă în investigația „Armata digitală a Kremlinului” a fost transmis un îndemn în două limbi, rusă și română, de a ieși la vot.

„Prieteni, astăzi fiecare vot contează pentru viitorul țării noastre!

Nu uitați să mergeți la vot și să vă invitați prietenii, familia și colegii să ni se alăture.

Nu uitați să documentați acțiunea: faceți fotografii și videoclipuri la secțiile de votare și trimiteți-le curatorului prin mesaje private!

Vă mulțumim foarte mult și mult succes tuturor!”, se arată în primul mesaj transmis astăzi în unul dintre grupurile de coordonare a proiectului „InfoLider”, fără a fi menționat vreun concurent electoral.

Mesajul a fost urmat de un nou îndemn transmis, de asemenea, în două limbi: „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”.

Conform investigației la care se face referire, cetățenii R. Moldova sunt ademeniți cu plăți între 600 și 3000 de lei să se înroleze în așa-numita Armată digitală a Kremlinului.

Pentru beneficii financiare, mercenarii plătiți „direct de la Moscova”, au rolul de a disemina, prin intermediul unor postări publicate pe Facebook sau TikTok, narațiuni provenite din arsenalul rusesc de propagandă, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Dezinformarea rusă pregătește terenul pentru provocări în Transnistria, înainte de alegerile din Moldova ANALIZĂ
Dezinformarea rusă pregătește terenul pentru provocări în Transnistria, înainte de alegerile din Moldova ANALIZĂ
O campanie concertată de manipulare informațională, orchestrată de Kremlin și de rețelele sale de influență din regiune, pare să pregătească un nou val de destabilizare în Republica...
Anunțul Poliției Române după alertele cu bombă în secțiile de votare pentru alegerile din Moldova: „Tratăm cu seriozitate orice sesizare”
Anunțul Poliției Române după alertele cu bombă în secțiile de votare pentru alegerile din Moldova: „Tratăm cu seriozitate orice sesizare”
Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că duminică, 28 septembrie, a fost primit un e-mail privind existenţa unor dispozitive explozive la secţiile de votare pentru alegerile din...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #dezinformare, #trolli rusi , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ce pregateste Guvernul in pachetul 3 de masuri fiscal-bugetare. Economist: "O sa o luam din nou la vale"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Benfica i-a pus pe masa 9.000.000 Euro lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe ganduri

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Rețeaua digitală rusească de dezinformare InfoLider s-a activat pe față la alegerile din Moldova
  2. Anunțul Poliției Române după alertele cu bombă în secțiile de votare pentru alegerile din Moldova: „Tratăm cu seriozitate orice sesizare”
  3. Nou mesaj de la Maia Sandu: „Avem multe cazuri când oamenii din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare”
  4. Fostul președinte prorus Igor Dodon cheamă la proteste în Republica Moldova: ”Se pregătește un scenariu ca în România”
  5. A fost depășit pragul de prezență la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova
  6. Presa din Rusia toacă alegerile din Moldova la foc continuu. Ce scriu ziarele lui Putin despre parlamentare
  7. Peste 1 milion de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot. Tinerii, cea mai scăzută prezență la vot
  8. Au început alertele cu bombă la secțiile de votare din străinătate, exact cum au avertizat autoritățile de la Chișinău
  9. George Simion îndeamnă moldovenii explicit să voteze un candidat care a abuzat de TikTok pe modelul Georgescu VIDEO
  10. Nicușor Dan, alături de copii și partenera sa, pe Calea Victoriei. Cum a fost surprins șeful statului