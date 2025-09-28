„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Rețeaua digitală rusească de dezinformare InfoLider s-a activat pe față la alegerile din Moldova

Rețeaua InfoLider, pe care Ziarul de gardă a devoalat-o într-o investigație, s-a activat în sprijinul partidei proruse din Moldova. FOTO Unsplash

„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!” – acesta este îndemnul trimis în ziua alegerilor către membrii rețelei rusești de dezinformare „InfoLider”, documentată din interior în investigația „Armata digitală a Kremlinului” de Ziarul de Gardă.

Scris cu majuscule, cuvântul „PATRIOȚII” face trimitere la denumirea unui concurent electoral – Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Personalul publicației Zdg, care a sesizat mesajul, a contactat-o pe Tamara Chișca Doneva, reprezentanta la CEC a formațiunii pentru a comenta situația, însă aceasta, auzind prima parte a întrebării, a închis apelul.

Așadar, subliniază publicația citată, în ziua în care în R. Moldova se desfășoară alegeri parlamentare, în rețeaua de dezinformare rusească „InfoLider”, documentată de Ziarul de Gardă în investigația „Armata digitală a Kremlinului” a fost transmis un îndemn în două limbi, rusă și română, de a ieși la vot.

„Prieteni, astăzi fiecare vot contează pentru viitorul țării noastre!

Nu uitați să mergeți la vot și să vă invitați prietenii, familia și colegii să ni se alăture.

Ads

Nu uitați să documentați acțiunea: faceți fotografii și videoclipuri la secțiile de votare și trimiteți-le curatorului prin mesaje private!

Vă mulțumim foarte mult și mult succes tuturor!”, se arată în primul mesaj transmis astăzi în unul dintre grupurile de coordonare a proiectului „InfoLider”, fără a fi menționat vreun concurent electoral.

Mesajul a fost urmat de un nou îndemn transmis, de asemenea, în două limbi: „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”.

Conform investigației la care se face referire, cetățenii R. Moldova sunt ademeniți cu plăți între 600 și 3000 de lei să se înroleze în așa-numita Armată digitală a Kremlinului.

Pentru beneficii financiare, mercenarii plătiți „direct de la Moscova”, au rolul de a disemina, prin intermediul unor postări publicate pe Facebook sau TikTok, narațiuni provenite din arsenalul rusesc de propagandă, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Ads