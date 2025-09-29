S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anunțat duminică seara, 28 septembrie, că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate s-a încheiat.

Peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, adică o rată de participare de peste 52%. Luni, la ora 10:00, CEC va organiza un briefing pentru a prezenta bilanțul preliminar al alegerilor parlamentare.

Comisia face apel către toți cei implicați în procesul electoral, în special concurenții electorali, să aștepte încheierea procesului de votare, de numărare și anunțare a rezultatelor finale. În cazul în care există suspiciuni privind posibile nereguli, le recomandăm să folosească mecanismele legale de contestare.

Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare pentru a transmite procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor pe circumscripții.

Pragul electoral pentru ca un partid să intre în Parlament este de 5 la sută, în timp ce, în cazul blocurilor electorale, este de 7 la sută.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după centralizarea datelor din trei sferturi din totalul secțiilor de votare, respectiv 1.138 din totalul celor 2.274 secții constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 44,48% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, 'Blocul Patriotic' (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a 27,69% dintre votanți.

Mai mult de jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova au participat la alegerile parlamentare organizate duminică, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Datele CEC arată că 1.593.236 persoane și-au exprimat dreptul de vot până la ora 21:00, ceea ce reprezintă 51,94% din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în listele electorale.

La ora 21:00 s-au închis toate secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

