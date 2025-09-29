S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 23:46
1624 citiri
S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
Urnă de vot FOTO Pixabay

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anunțat duminică seara, 28 septembrie, că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate s-a încheiat.

Peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, adică o rată de participare de peste 52%. Luni, la ora 10:00, CEC va organiza un briefing pentru a prezenta bilanțul preliminar al alegerilor parlamentare.

Comisia face apel către toți cei implicați în procesul electoral, în special concurenții electorali, să aștepte încheierea procesului de votare, de numărare și anunțare a rezultatelor finale. În cazul în care există suspiciuni privind posibile nereguli, le recomandăm să folosească mecanismele legale de contestare.

Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare pentru a transmite procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor pe circumscripții.

Pragul electoral pentru ca un partid să intre în Parlament este de 5 la sută, în timp ce, în cazul blocurilor electorale, este de 7 la sută.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după centralizarea datelor din trei sferturi din totalul secțiilor de votare, respectiv 1.138 din totalul celor 2.274 secții constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 44,48% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, 'Blocul Patriotic' (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a 27,69% dintre votanți.

Mai mult de jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova au participat la alegerile parlamentare organizate duminică, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Datele CEC arată că 1.593.236 persoane și-au exprimat dreptul de vot până la ora 21:00, ceea ce reprezintă 51,94% din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în listele electorale.

La ora 21:00 s-au închis toate secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

Cozi la Ambasada Moldovei din Moscova în ziua alegerilor. Vot cu ceai cald și cântece rusești
Cozi la Ambasada Moldovei din Moscova în ziua alegerilor. Vot cu ceai cald și cântece rusești
În dimineața zilei de duminică, 28 septembrie, la sediul Ambasadei Republicii Moldova din Moscova s-au format cozi încă de la primele ore, în contextul alegerilor parlamentare din Republica...
Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
Rețeaua Șor, mobilizată în ziua alegerilor din Republica Moldova: activiști instruiți să monitorizeze prezența la urne, în baza unor mesaje din Rusia
În ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, rețeaua afiliată grupării Șor a fost activată în mai multe raioane ale țării. Potrivit unor surse citate de Deschide.MD, activiștii...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Comisia Electorala, #vot , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
13 comandanti rusi implicati in masacrul de la Bucea, identificati de The Times. Cine sunt ofiterii acuzati de executii, violuri si tortura
DigiSport.ro
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reactia patronului de la FCSB
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
  2. Miliardarul care deține Telegram acuză Franța că i-a cerut să cenzureze, pe aplicația sa, unele voci din Republica Moldova. Ce i-ar fi fost promis la schimb
  3. Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Se adâncește diferența dintre PAS și pro-ruși UPDATE
  4. „Farsorii” lui Victor Ponta îl pun din nou „la perete”, după ce fostul premier a spus că nu a fost o păcăleală reală. „Una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată”
  5. Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: ”Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40%”
  6. Băsescu vrea din nou cetățenie moldovenească: ”Am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral”
  7. Prorusul Igor Dodon cheamă moldovenii la proteste, după încheierea alegerilor: „Nu vă opuneți alegerii poporului. Fiți conștienți de consecințe”
  8. Traian Băsescu, după încheierea votului în Moldova: „Poate deveni un vecin incomod, Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic”
  9. S-a încheiat votul în Republica Moldova cu o prezență de peste 50 la sută. Cresc tensiunile, în așteptarea rezultatelor. „Rugăm răbdare și calm”
  10. Destabilizarea din Republica Moldova nu era doar un zvon: La Chișinău se pregătea agitația pe stil rusesc. Trei suspecți au fost reținuți