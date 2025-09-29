Victorie fără precedent pentru pro-europenii de la PAS, la alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu, scor zdrobitor împotriva pro-rușilor. Rezultate aproape finale

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a zdrobit adversarii politici, în Republica Moldova, la parlamentarele organizate duminică, 28 septembrie. Formațiunea pro-europeană a obținut 50% dintre voturi, în timp ce pro-rușii 24%. Astfel, partidul prezidențial poate guverna singur.

Peste 780.000 de voturi a primit PAS, un succes fără precedent în istoria Republicii Moldova, pentru un partid pro-occidental. Blocul Patriotic al lui Igor Dodon a primit 380.000 de voturi, după consemnarea buletinelor de vot din 2260 de secții din 2274, adică peste 99% din totalul secțiilor de vot.

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova 2025. Succes de răsunet pentru PAS

Mai concret, după ce s-au numărat voturile din 99,38% dintre secții, clasamentul arată astfel:

1. PAS - 49,99% - 784.725 de voturi

2. Blocul Patriotic - 24,31% - 381.258 voturi

3. Be Alternativa - 8% - 125.506 voturi

4. Partidul Nostru - 6,22% - 97.642 voturi

5. PPDA - 5,63% - 88.458 voturi

PPSDE, Andrei Năstase, CUB, MRM, LOC, Olesea Stamate, PNM, Be Împreună, PP ALDE, Alianța Moldovenii, Victoria Sanduța, UCSM, AUR - retras din cursa electorală, Tatiana Crețu, PL, PP Noi, Be Bun și PPMM - retrase au obținut sub 1%.

VEZI AICI rezultatele finale.

Ads