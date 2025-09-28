Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce partide intră în Parlament

La ora 21:00 s-au închis toate secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova FOTO captură pv.cec.md

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova au apărut duminică seara, 28 septembrie.

Potrivit acestora, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Politic Patriotic, Partidul Democrația Acasă, Blocul Alternativa și Partidul Nostru, scrie zdg.md.

Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare

Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.

Poziţia a treia revine Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA, cu un scor de 7,91%, urmat de Blocul ”Alternativa”, cu 6,53%.

Rezultatele alegerilor pot fi urmărite în timp real AICI.

Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 - pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.

Mai mult de jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova au participat la alegerile parlamentare organizate duminică, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Datele CEC arată că 1.593.236 de persoane și-au exprimat dreptul de vot până la ora 21:00, ceea ce reprezintă 51,94% din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în listele electorale.

La ora 21:00 s-au închis toate secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

