Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: ”Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40%”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, afirmă că nu crede în varianta în care blocul socialist va câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova. El e de părere că partidul care o susține pe președinta Maia Sandu va obține cel mai mare procent în Legislativul de la Chișinău, subliniind că este important cât de mare va fi acest procent pentru formarea viitorului Guvern.

„Speranța mea este pozitivă. Cred că PAS-ul poate... câștiga alegerile, marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau le câștigă cu 40%, aici e singura problemă. În cazul în care nu realizează majoritatea, va avea nevoie de alianțe. Și singura alianță pe care o văd posibilă este cea cu partidul lui Usatîi, dar nu exclud o discuție cu Ceban. Mie Ceban nu îmi pare un anti-european, primarul Chișinăului, chiar dacă văd că-i supus unor sancțiuni din partea României, nu știu din ce motive. Deci aș spune că sunt optimist”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24 duminică seară, 28 septembrie, la scurt timp după închiderea secțiilor de votare în Republica Moldova.

Fostul șef al statului e de părere că, pentru Moldova, un guvern de coaliție „nu e o problemă” atât timp cât partidul Maiei Sandu dă premierul.

„Dificultate ar fi dacă ar trebui să guverneze cu un partid având în frunte pe Dodon, spre exemplu, deci cu Partidul Comunist. Ar fi o coabitare imposibilă, aș spune, deși, dacă mă uit la Maia Sandu, cum își gestionează instituțiile de forță, nu sunt în situația de a spune că Maia Sandu va fi pusă la colț. Ar putea să-i pună ea la colț, dar rămâne de văzut”, a adăugat Traian Băsescu.

