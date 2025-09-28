S-a încheiat votul în Republica Moldova cu o prezență de peste 50 la sută. Cresc tensiunile, în așteptarea rezultatelor. „Rugăm răbdare și calm”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 21:36
1958 citiri
S-a încheiat votul în Republica Moldova cu o prezență de peste 50 la sută. Cresc tensiunile, în așteptarea rezultatelor. „Rugăm răbdare și calm”
Ștampile de vot FOTO Hepta

Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21:00, prezența la vot la nivel național fiind 47,41%.

Prezența la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.

Moldova nu are exit-poll. Primele rezultate ar putea să apară la ora 23:00.

Conform Comisiei Electorale Centrale, în total au votat aproape 1,6 milioane de votanți, prezența la ora 21:00 fiind 51,91%.

În țară au votat 1.327.206 votanți, înregistrându-se o prezență de 47,41%.

În diaspora și-au exercitat dreptul de vot peste 265.000 de cetățeni moldoveni.

La secțiile de votare din România au votat 29.379 de alegători moldoveni.

Igor Grosu, președintele PAS, a transmis un mesaj după închiderea secțiilor de vot în Republica Moldova.

"Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în afara țării, de aceea profit de ocazie să îi rog pe moldovenii din diasporă să meargă la vot să voteze pentru Republica Moldova. Îi rog pe membrii secțiilor de votare să fie atenți la urne. Pe cei care transmit mesaje de dezbinare îi rog să se gândească la cetățenii Republicii Moldova, nu la interese egoiste", a spus Igor Grosu.

Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea de duminică spre luni, cu proteste care ar putea degenera, atrage atenția Poliția Națională a Republicii Moldova.

Oficialii Poliției au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunțat că 'există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, organizarea de acțiuni de destabilizare în municipiul Chișinău'.

