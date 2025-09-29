Diferența fundamentală între diaspora românească și cea moldovenească în Germania la vot. Analiza șefului INSCOP

Analiza votului din 2024 al românilor din Germania față de opțiunile moldovenilor în 2025 FOTO /Hepta

Românii din Germania au votat la alegerile prezidențiale anulate din 2024 într-un mod diametral opus votului moldovenilor la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, câștigat de partidul pro-european PAS. Sociologul și directorul casei de sondaje INSCOP, Remus Ștefureac, a analizat motivele pentru care românii au votat în mod covârșitor pentru Călin Georgescu, în timp ce moldovenii au votat pentru viitorul european al țării de peste Prut.

În 2024, 60% dintre românii din Germania au votat cu Călin Georgescu, „candidatul Rusiei”, spune sociologul, în timp ce diaspora moldovenească a optat în proporție de 75% pentru PAS, partidul pro-european, la scrutinul parlamentar din 2025.

„Dincolo de vulnerabilitatea gravă în fața războiului hibrid / informațional, dincolo de faptul că am uitat cum arăta dictatura și sărăcia cruntă, reacția corectă față de diaspora românească nu este aceea de autoflagelare și nici comentariile superioare jignitoare. Dimpotrivă!”, a transmis Remus Ștefureac, directorul INSCOP, pe Facebook, luni, 29 septembrie.

Lecția care reiese din comparația cifrelor este dedicată în primul rând politicienilor români, consideră sociologul.

„Din greșeli se învață! Dar primii care trebuie să învețe sunt politicienii, partidele care au o mare datorie de integritate și competență față de cei pe care au pretenția să îi reprezinte”, spune Remus Ștefureac.

După ei, vor învăța și românii care au plecat din țară de nevoie, dezamăgiți de politicieni, crede el.

„Apoi vor învăța și oamenii. Cei care au plecat să muncească în străinătate, alungați de sărăcie sau servicii publice proaste ori inexistente (în orașe mici, mijlocii, în rural), lăsând în urmă familii, părinți, copii îndurerați. Și cei care, pe fondul frustrărilor legitime, a distribuirii profund inegale a avuției acumulate după aderarea la Uniunea Europeană, s-au lăsat păcăliți de propaganda celor care ne vor în genunchi pentru a-și reface imperiul răului”, a concluzionat șeful INSCOP.

După o campanie marcată de numeroase cazuri dovedite de cumpărare a voturilor pentru socialiștii pro-ruși din Republica Moldova, partidul susținut de președinta Maia Sandu a câștigat din nou majoritatea cu un scor zdrobitor.

Formațiunea susținută de Sandu s-a impus cu 50,16%, la mare distanță de pro-rușii de la Blocul Patriotic, ce au înregistrat doar 24,19%, cifre raportate după buletinele numărate din 99,91% dintre secțiile de vot. După redistribuirea voturilor partidelor care nu au reușit să obțină 5%, scorul PAS va crește și mai mult, estimările fiind de 55 de locuri din cei 101 parlamentari de la Chișinău.

