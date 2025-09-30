Rusia nu își acceptă înfrângerea din Moldova. Lavrov zice că alegerile au fost „frauduloase”, alegătorii „au fost manipulați grosolan”

Rusia nu acceptă rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și înfrângerea taberei pro-ruse, în care Moscova a vărsat munți de bani. Serghei Lavrov a dat tonul atacurilor care vor urma la adresa Maiei Sandu și viitorului guvern pro-european de la Chișinău.

Ministrul rus de Externe a răspuns la întrebări de la presă cu ocazia participării sale la reuniunea anuală a clubului de discuții Valdai, cândva o organizație rusească respectabilă la nivel internațional. Când a fost întrebat de alegerile din Republica Moldova, unde principalul partid pro-rus nu a luat nici jumătate din voturile obținute de PAS, Lavrov nu a stat pe gânduri pentru răspuns: „Alegerile au fost frauduloase. Mă mir cum alegătorii au putut să fie manipulați într-un mod atât de grosolan”, a spus șeful diplomației țării prinse că a cheltuit zeci de milioane de dolari ca să-i influențeze pe moldoveni să voteze cu forțele aliate cu Moscova.

Serghei Lavrov a explicat cum s-a produs așa-numita fraudă. „Chiar și cu aceste manipulări, opoziția patriotică a obținut mai multe voturi în Moldova decât partidul Maiei Sandu. Doar folosind votul în străinătate - în Europa, oamenii au fost grăbiți la secțiile de vot, în timp ce în Rusia au fost deschise doar două secții - a putut fi atins procentul dorit”, a completat ministrul rus de Externe.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 29 septembrie, că deși Rusia a încercat să devieze țara din drumul său către Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni au răspuns clar și au ales Europa.

”Instrumentele cele mai importante pentru Kremlin de a ne opri din drumul nostru european au fost referendumul și aceste alegeri, dar cetățenii Republicii Moldova au arătat că ne dorim să mergem pe drumul nostru european. Federația Rusă va încerca în continuare să ne oprească în drumul nostru european. Noi am trecut cu bine ambele teste și votul majoritar al cetățenilor ne arată clar opțiunea pentru un drum european al Republicii Moldova”, a mai declarat Maia Sandu.

Întrebată ce mesaj ar avea pentru Vladimir Putin, Maia Sandu a răspuns: „Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”.

Aceasta a adăugat că există soluții chiar dacă Rusia încearcă să blocheze aderarea într-un singur pas a Moldovei la UE.

