Rusia acuză că sute de mii de moldoveni nu au putut vota. Kremlinul evită să spună dacă recunoaște rezultatele alegerilor

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 13:13
Rusia acuză că sute de mii de moldoveni nu au putut vota. Kremlinul evită să spună dacă recunoaște rezultatele alegerilor
Putin și purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov FOTO X/@christian_fsi

Kremlinul a acuzat luni, 29 septembrie, autoritățile din Republica Moldova că au împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze la alegerile parlamentare de duminică, punând la dispoziție doar două secții de vot pentru diaspora numeroasă.

„Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de oportunitatea de a vota în Rusia deoarece doar două secții de votare erau deschise pentru ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în conferința de presă zilnică.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatele, Peskov a remarcat că unele forțe politice din Republica Moldova au vorbit despre încălcări.

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie. Partidul proeuropean a acumulat peste 50 la sută din voturi și va deține majoritatea în noul Parlament.

La redistribuire, PAS va ajunge să dețină 55 de mandate din cele 101 din Parlament, ceea ce îi va permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape toate secțiile de vot.

