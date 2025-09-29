Agenția rusă de presă rusească recunoaște victoria Partidului „Acțiune și Solidaritate” al președintei Maia Sandu în alegerile din Moldova. TASS scrie că PAS „ar putea” să își păstreze controlul în Parlamentul de la Chișinău, după ce a obținut majoritate de voturi. Anterior, agenția prezenta rezultatele ca o victorie pentru partidele pro-ruse.

„Înființat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își poate păstra majoritatea în Parlament în urma rezultatelor alegerilor din 28 septembrie, după distribuirea mandatelor de deputat. Acest lucru este demonstrat de datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale după numărarea a 99,12% din procese-verbale”, scrie agenția TASS.

Anterior, TASS scrie că Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost întrecut de partidele de opoziție, după ce prezenta toate voturile obținute de partidele de opoziție în Republica Moldova.

„Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susține restabilirea legăturilor cu Rusia, au întrecut Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de președinta Maia Sandu, la alegerile parlamentare, după numărarea voturilor din țară”, scria TASS.

Agenția rusă scrie că PAS a obținut 44,13% din voturile din țară. Blocul Patriotic a obținut 28,25% din voturi, Blocul Electoral Alternativa – 9,22%, Partidul Nostru – 6,35% și Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA) – 5,72%.

„Per total, partidele de opoziție au obținut 49,54% din voturi”, scria TASS.

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Partidul proeuropean a acumulat peste 50 la sută din voturi și va deține majoritatea în noul Parlament.

La redistribuire, PAS va ajunge să dețină 55 de mandate din cele 101 din Parlament, ceea ce îi va permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape toate secțiile de vot.

