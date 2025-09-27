Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin

Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obținute în cadrul sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă, chiar dacă mulți analiști atrag atenția că acestea ar putea să nu fie fiabile. ADEPT a analizat însă toate combinațiile posibile ținând cont de valorile comune ce leagă formațiunile cu cele mai multe șanse de a intra în Parlament, dar și de viziunile care sunt diametral opuse.

Sunt două partide și două blocuri electorale care, potrivit sondajelor, ar putea intra în Parlament, ceea ce ar putea duce la mai multe formule de guvernare a țării. Astfel, o majoritate PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate, care se află acum la guvernare și o susține pe președinta Maia Sandu - n.r.) este probabilă, dar nu certă, în timp ce o majoritate BEP (Blocul Electoral Patriotic, care reunește partide proruse - n.r.) este mai puțin probabilă, dar nu imposibilă.

Cel mai probabil, potrivit ADEPT, nimeni nu va obține o majoritate, astfel că va fi nevoie de formarea unei coaliții.

O altă ipoteză luată în calcul este și scenariul în care nu se va putea forma o alianță de guvernare, iar țara va fi nevoită să recurgă la alegeri anticipate, scrie TV8.

ADEPT analizează posibilele coaliții ținând seama de câteva teme sensibile care se vor impune pe scena politică - poziționarea față de integrarea europeană, denumirea limbii, reglementarea conflictului transnistrean, independența energetică, neutralitatea și reforma justiției.

Astfel, potrivit ADEPT, o alianță dintre PAS și Blocul Alternativa (format în jurul primarului Chișinăului, Ion Ceban) are cea mai mare probabilitate, deoarece cei doi candidați susțin integrarea europeană.

O coaliție dintre BEP și Alternativa are o probabilitate moderată, deoarece au mai multe divergențe, la fel ca și în cazul unei coaliții între PAS și Partidul Nostru a lui Renato Usatîi. Mai puțin probabilă este și o coaliție între BEP și Partidul Nostru.

„Există o probabilitate destul de înaltă că vom avea o guvernare monocoloră, dar aceeași probabilitate persistă și pentru o guvernare de coaliție. O coaliție proeuropeană poate avea loc în formula PAS cu Blocul Alternativa. Marea problemă între eventuale relații dintre PAS și Alternativa sunt relațiile interpersonale care sunt foarte, foarte proaste. Este extrem de dificil să admitem că, după ce și-au dat săgeți foarte ascuțite în această campanie electorală, mai există spațiu să stea împreună și să salveze ceea ce și unii, și alții consideră de importanță strategică - integrarea europeană”, a comentat directorul executiv al Asociației ADEPT, Igor Boțan.

ADEPT estimează pe baza sondajelor făcute până în prezent că cele mai multe mandate le-ar obține PAS - 47 la număr. Blocul Electoral Patriotic ar avea 35 de mandate, Alternativa - 10, iar Partidul Nostru ar putea deține 9 fotolii în Parlament.

Există și riscul ca viitorii deputați să nu găsească un consens, ceea ce va fi o catastrofă pentru țară, avertizează experții. Nu este exclus un scenariu georgian în Moldova (amânarea proiectului european și îmbunătățirea relațiilor cu Moscova - n.r.) sau alegeri anticipate.

„Există o mare șansă ca, din păcate, în jumătate de an sau un an să fie anticipate. O să fie consecințe pentru Moldova, dar e mai bine decât să fie un Parlament pro-rus. Moldova va fi izolată, o să se agraveze criza economică, cetățenii o să se confrunte cu inflația și tinerii vor migra și mai mult din țară în UE”, a preconizat expertul ucrainean Rostislav Klimov.

Datele arată însă că o proporție foarte mare de alegători, aproape 40 de procente, sunt indeciși și nu știu pe cine să voteze duminică.

