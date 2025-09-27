Scenariu alarmant legat de alegerile din Republica Moldova: O victorie a rușilor ar putea duce la pretenții teritoriale asupra României

Un eventual colaps al Ucrainei ar putea deschide ușa unei ofensive rusești în Republica Moldova, însă nu printr-o acțiune militară directă, ci mai întâi prin mijloace politice, avertizează analistul militar Sandu Valentin Mateiu.

„Dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi, se va face politic”, a declarat comandorul în rezervă, într-un interviu pentru HotNews.ro, subliniind că alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova „sunt esențiale”.

Mateiu, fost ofițer în serviciul de intelligence al Armatei Române, consideră că România nu este expusă unui atac terestru rusesc atâta vreme cât Ucraina rezistă.

„România nu poate fi amenințată terestru până când Ucraina nu a picat. Noi avem acest buffer. Câtă vreme Ucraina rezistă, România nu poate fi amenințată pe uscat”, a explicat acesta. Republica Moldova joacă, astfel, un rol cheie între Ucraina și România, iar rezultatul alegerilor de la Chișinău ar putea influența noua arhitectură de securitate din regiune.

Analistul atrage atenția că scena politică de peste Prut este profund divizată: „Și alegerile care vin acum sunt esențiale. Aici este marele paradox pe care îl pot vedea. Vedem la Chișinău elemente pro-ruse care sunt extrem de agresive la adresa României”, a spus acesta, menționând partidul „Moldova Mare” ca exemplu de formațiune pro-Kremlin.

Mateiu avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar putea alimenta pretenții teritoriale asupra României.

„Partidul Moldova Mare, înființat de curând, continuă strategia lui Dodon, a Partidului Comunist din Republica Moldova. Vă amintiți când Dodon a primit din partea lui Putin o hartă a Moldovei Mari? Ce e în spatele acestui lucru? Faptul că Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, respectiv Republica Moldova continuatoare a acesteia, prin ideologia sovietică, se afirmă, mincinos, ca fiind ea continuatoarea Moldovei feudale. În sensul în care moldovenii sovietici, creați de Stalin, cu identitate diferită de cea română, se afirmă ca fiind continuatorii Moldovei feudale. Și ce înseamnă asta? Că imediat ce Republica Moldova a picat în mâna rușilor, vor avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România. Adică partea cere întregul: Basarabia pe care am pierdut-o la ruși ar cere provincia Moldova din România. Acest joc pare prostesc, dar trebuie să vă amintiți că și ucrainenii au râs atunci când au văzut cum Putin lua niște orfani din Donetsk și spunea că acolo e genocid. A doua zi a început invazia”, explică analistul.

În ceea ce privește România, comandorul în rezervă consideră că Moscova ar putea alege să testeze determinarea NATO la Marea Neagră. „Articolul 5 din NATO va fi testat cu România, la Marea Neagră”, spune acesta. Deși România nu are graniță terestră cu Rusia, „pe mare suntem vecini, în sensul în care avem frontieră între zonele economice exclusive, cea românească și cea revendicată de Rusia”.

Mateiu amintește că Rusia nu recunoaște delimitările stabilite la Haga în 2009 și ar putea ridica oricând noi pretenții, mai ales în contextul rezervelor de gaze naturale din zonă. „România va fi al doilea producător de gaz în Europa, după norvegieni... Unde ar fi mai bine atunci să testezi articolul 5? Rapid, politic, efect maxim – la capitolul gaz”, a subliniat acesta.

