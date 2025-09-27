Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 09:27
262 citiri
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică, pe 28 septembrie. FOTO Colaj Canva / Ziare.com

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru diaspora. În România, autoritățile de la Chișinău au stabilit 23 de secții de votare.

La scrutinul din 28 septembrie se vor confrunta 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Potrivit sondajelor, doar patru formațiuni au șanse reale să obțină mandate: PAS, alianța din jurul fostului președinte Igor Dodon, partidul lui Renato Usatîi și alianța primarului Chișinăului, Ion Ceban. Totuși, nicio formațiune nu poate obține singură majoritatea în Parlament.

În contextul lipsei unor perspective clare de coaliție post-electorală, nu este exclusă ipoteza unor alegeri anticipate. Analiștii subliniază că aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul european al Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, în total, în diaspora vor fi organizate 301 secții de votare, dintre care 23 în România. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, ora locală.

Secțiile de votare din România:

  • București (5 secții): Aleca Alexandru 40; Strada Emil Pangrati 12; Strada Stavropoleos 6; Strada Eugeniu Carada 1; Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3
  • Iași (3 secții): Strada Vasile Conta 30; Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73; Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64
  • Bacău: Calea Mărășești 157
  • Baia Mare: Bulevardul Unirii 16
  • Brașov (2 secții): Strada Memorandumului 39; Bulevardul Eroilor 7
  • Cluj-Napoca (2 secții): Piața Lucian Blaga 1-3
  • Constanța: Bulevardul Mamaia 124
  • Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza 13
  • Galați: Strada Domnească 47
  • Oradea: Calea Armatei Române 17
  • Sibiu: Strada Zaharia Boiu 1
  • Suceava: Strada Universității 13
  • Timișoara (2 secții): Strada Cluj 12; Aleea Studenților 2
  • Târgu Mureș: Strada Köteles Sámuel 6

    • Pentru a putea vota, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente: carte de identitate/buletin de identitate, carte de identitate provizorie/buletin provizoriu sau pașaport (inclusiv expirat).

    Autoritățile de la Chișinău transmit un mesaj clar alegătorilor: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează. Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova”.

    Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
    Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
    Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obținute în cadrul sondajelor...
    Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW
    Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW
    Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28...
    #alegeri parlamentare Republica Moldova, #sectii votare, #documente votare , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
    Parteneri Ziare.Com
    Digi24.ro
    "Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
    DigiSport.ro
    Ion Tiriac: "Am luat 400 de milioane de euro! Multumesc, la revedere!"
    ObservatorNews.ro
    Camp din Bucuresti, transformat in 10 ani in zona cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO

    Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

    Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
    2. Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
    3. Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW
    4. Scenariu alarmant legat de alegerile din Republica Moldova: O victorie a rușilor ar putea duce la pretenții teritoriale asupra României?
    5. Alegeri parlamentare decisive în Republica Moldova, cu aderarea la UE ca miză principală
    6. Calitatea leadership-ului politic în raport cu interesele de partid: „Oamenii au votat ‘răul mai mic’, alternativa fiind privită drept mai dăunătoare” ANALIZĂ
    7. Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”
    8. Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
    9. Cât de greu atârnă alegerile din Moldova în lupta Europei împotriva Kremlinului. „Cele mai importante alegeri din istoria țării”, potrivit politologilor europeni
    10. Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică