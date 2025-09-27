Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică, pe 28 septembrie. FOTO Colaj Canva / Ziare.com

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru diaspora. În România, autoritățile de la Chișinău au stabilit 23 de secții de votare.

La scrutinul din 28 septembrie se vor confrunta 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Potrivit sondajelor, doar patru formațiuni au șanse reale să obțină mandate: PAS, alianța din jurul fostului președinte Igor Dodon, partidul lui Renato Usatîi și alianța primarului Chișinăului, Ion Ceban. Totuși, nicio formațiune nu poate obține singură majoritatea în Parlament.

În contextul lipsei unor perspective clare de coaliție post-electorală, nu este exclusă ipoteza unor alegeri anticipate. Analiștii subliniază că aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul european al Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, în total, în diaspora vor fi organizate 301 secții de votare, dintre care 23 în România. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, ora locală.

Secțiile de votare din România:

București (5 secții): Aleca Alexandru 40; Strada Emil Pangrati 12; Strada Stavropoleos 6; Strada Eugeniu Carada 1; Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3

Iași (3 secții): Strada Vasile Conta 30; Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73; Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64

Bacău: Calea Mărășești 157

Baia Mare: Bulevardul Unirii 16

Brașov (2 secții): Strada Memorandumului 39; Bulevardul Eroilor 7

Cluj-Napoca (2 secții): Piața Lucian Blaga 1-3

Constanța: Bulevardul Mamaia 124

Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza 13

Galați: Strada Domnească 47

Oradea: Calea Armatei Române 17

Sibiu: Strada Zaharia Boiu 1

Suceava: Strada Universității 13

Timișoara (2 secții): Strada Cluj 12; Aleea Studenților 2

Târgu Mureș: Strada Köteles Sámuel 6

Pentru a putea vota, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente: carte de identitate/buletin de identitate, carte de identitate provizorie/buletin provizoriu sau pașaport (inclusiv expirat).

Autoritățile de la Chișinău transmit un mesaj clar alegătorilor: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează. Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova”.

Ads