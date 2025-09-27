Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru diaspora. În România, autoritățile de la Chișinău au stabilit 23 de secții de votare.
La scrutinul din 28 septembrie se vor confrunta 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Potrivit sondajelor, doar patru formațiuni au șanse reale să obțină mandate: PAS, alianța din jurul fostului președinte Igor Dodon, partidul lui Renato Usatîi și alianța primarului Chișinăului, Ion Ceban. Totuși, nicio formațiune nu poate obține singură majoritatea în Parlament.
În contextul lipsei unor perspective clare de coaliție post-electorală, nu este exclusă ipoteza unor alegeri anticipate. Analiștii subliniază că aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul european al Republicii Moldova.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, în total, în diaspora vor fi organizate 301 secții de votare, dintre care 23 în România. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, ora locală.
Secțiile de votare din România:
Pentru a putea vota, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente: carte de identitate/buletin de identitate, carte de identitate provizorie/buletin provizoriu sau pașaport (inclusiv expirat).
Autoritățile de la Chișinău transmit un mesaj clar alegătorilor: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează. Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova”.
Slava Soros ever! Vezi tot