Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul care a declanșat războiul din Donbas. „În câteva săptămâni ar putea fi lansată operațiunea. Avanpostul loial Moscovei va fi strivit”

Transnistria, regiunea separatistă prin care Rusia ține sub control Republica Moldova de peste 35 de ani, ar putea să devină istorie în câteva săptămâni. Igor Ghirkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, ofițer rus, lider separatist din Donețk și fost luptător pe frontul de pe Nistru, spune că o operațiune militară împotriva Tiraspolului ar putea fi lansată în câteva săptămâni. Ghirkin, considerat omul care a declanșat războiul din Donbas în 2014, spune că Rusia a pierdut definitiv regiunea de pe malul stâng al Nistrului.

Într-o postare lungă pe Telegram, Ghirkin spune că după eșecul Rusiei de a ajunge la gurile Dunării și ca urmare a victoriei categorice a Maiei Sandu, soarta Transnistriei este pecetluită. Moscova nu riscă un război cu NATO de dragul regiunii unde sunt staționați ilegal câteva sute de soldați ruși, în chip de trupe de menținere a păcii.

„Inamicul ar putea, în viitorul apropiat, poate chiar în câteva săptămâni, să lanseze o operațiune să pună mâna pe Transnistria.

Transnistria are doar 20 de kilometri lățime. Are teritoriu ostil în toate părțile: Moldova într-o parte și Ucraina, în partea cealaltă. Operațiunea ar putea fi declanșată din ambele părți. În aceste condiții, rezistența ar fi posibilă la Tiraspol și Tighina, dar nu ar avea sens. Considerăm că orice întăriri din Rusia sunt absolut imposibile.

Inițiativa este a lor. Nimic nu depinde de noi”, a scris fostul lider separatist, aflat într-o relație tensionată cu regimul de la Moscova din cauza criticilor sale pentru modul în care se desfășoară războiul din Ucraina.

Fără Transnistria, se deschid noi căi de aprovizionare terestre pentru sudul Ucrainei, pentru că se deblochează drumurile, podurile și căile ferate peste Nistru. De asemenea, Transnistria, grație poziției sale strategice, ar putea să devină chiar centru logistic pentru transportul de echipamente și soldați între România și Ucraina, în cazul unei intervenții occidentale de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean, mai spune Igor Ghirkin.

„Transnistria va fi lăsată pe cont propriu. Această insulă a lumii ruse, avanpost loial al Moscovei, care a încercat în repetate rânduri în ultimii 30 de ani să se apropie de Rusia - dacă nu ca teritoriu, măcar ca o exclavă cum e Kaliningrad - va fi, cel mai probabil, strivită”, concluzionează cu amărăciune Igor Ghirkin.

Volodimir Zelenski i-a propus anterior Maiei Sandu ca Armata Ucraineană să se ocupe de Transnistria. Moldova, care are una dintre cele mai slabe forțe militare din lume, nu poate elibera singură teritoriul separatist.

