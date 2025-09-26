CTP, avertizează că soarta României depinde de alegerile din Moldova. „Există destule persoane cu discernământ foarte limitat, ca să nu spun imbecili” VIDEO

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat că rușii au făcut investiții uriașe pentru ca partidele prietene să câștige alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Acesta subliniază că viitorul României depinde de soarta Moldovei și că ar trebui să fim extrem de îngrijorați dacă partidele pro-ruse vor câștiga la Chișinău, pentru că atunci vom avea graniță directă cu Rusia.

Acesta a precizat că, spre deosebire de Moldova, România a fost o țară mai ieftină în ceea ce privește campania electorală.

„În România, nu a fost nevoie ca Rusia să investească sute de milioane de dolari cumpărând alegători la bucată pentru domnul Dumnezeilă. A fost suficientă plata pentru diverși influenceri pe Tiktok pentru a proști pe suficienți cetățeni din România, ceea ce este mult mai ieftin. Ce vedem în Republica Moldova acum e o investiție uriașă pe care o face Rusia pentru a cumpăra alegători. Se opun cât pot organele de forță moldovene să stopeze toate operațiunile astea plus operațiuni de subversiune după cum am văzut, grupuri organizate pregătite ca să provoace agitație și haos”, spune gazetarul.

Acesta susține că soarta întregii Europe stă în rezultatul alegerilor de duminică, din Moldova, pentru că, dacă Rusia câștigă, va folosi țara ca rampă pentru a ataca Odesa.

”Nu exagerez deloc. În acest moment de această țărișoară depinde soarta României și depinde soarta Europei. Acolo stă soarta întregii Europe acum în bucata asta de pământ numită Republica Moldova. Dacă rușii vor reuși să facă graniță cu România, deci să ocupe practic Republica Moldova, și va fi nu numai graniță statală, ci vom avea graniță cu o bază militară atunci. Ținta Rusiei este să transforme Republica Moldova într-o bază militară de atac, în primul rând asupra Odesei așa cum a precizat doamna Maia Sandu. Este foarte greu să răzbată frontal, după cum se vede, câștigă câte un metru pe an spre Odesa. Nu pot răzbate frontal și atunci încearcă să o atace prin spate, venind din Republica Moldova și Transnistria”, spune CTP.

Acesta a vorbit despre lansarea unei operațiuni „steag fals” de către Rusia.

„Am văzut o serie de semne îngrijorătoare, declarațiile lui Serghei Narîșkin, de la serviciul de informații externe al rușilor, care a făcut ce se cheamă la ei, și sunt foarte pricepuți în asta, operațiune cu „steag fals”. Adică s-a apucat să zbiere acum că NATO și România, bineînțeles, se pregătesc să năvălească cu trupe în Moldova după alegerile de duminică pentru a ataca după aceea Odesa. Că așa se face steagul fals, ce ai tu de gând să faci, îl pui în sarcina celor pe care îi ataci. Este un mecanism pe care Rusia l-a folosit de nenumărate ori. Este un semnal clar”, mai spune jurnalistul.

Acesta a adăugat că îngrijorătoare este și reacția slabă a Moscovei după ce Donald Trump a insultat grav Rusia și armata rusă numind-o „tigru de hârtie”.

„Această expresie are un trecut impresionant, îi aparține lui Mao Zedong, este expresie chinezească specifică legată de tradiția și cultura chinezească. Mao Zedong a folosit-o în 1946 într-un interviu, la adresa Americii. A spus despre America atunci că este, cu toată bomba ei atomică, doar un „tigru de hârtie”. Cunosc foarte bine rușii ce înseamnă această expresie care este o batjocură gravă la adresa Armatei Roșii”, consideră Cristian Tudor Popescu.

Acesta susține că reacția „foarte joasă” a Kremlinului ne arată că Rusia vrea să separe SUA de UE.

„Păi după o asemenea insultă n-a spus nimic Medvedev, care aruncă cu tot felul de zoaie când are ocazia și când nu are. A ieșit doar Peskov, care cu un cioc foarte mic spune că „Noi nu suntem tigru, ci suntem urs. Și nu există urși de hârtie. Ca și cum problema era tigru sau urs, nu hârtia”, spune gazetarul.

Acesta mai susține că importantă este și o altă declarație a lui Trump, aceea că Rusia o duce prost economic acum.

„Având în vedere forța intelligence-ului american, este posibil ca această declarație să fie adevărată. Atunci, Putin trebuie să se scoată din această situație. Cum o să facă asta un ins ca el? Oprind războiul? Nu. Escaladând războiul, în ideea dragi tovarăși, ne batem nu numai cu naziștii ucraineni, ne batem acum cu NATO și cu Uniunea Europeană, cu naziștii europeni. Prin urmare, e mult mai greu să suportați mizeria, tragi tovarăși cu eroism”, consideră Cristian Tudor Popescu.

Acesta consideră corectă reacția României de a nu doborî drona rusească care a încălcat spațiul aerian.

„Gândiți-vă dacă ne năpusteam din prima clipă să tragem în dronă ce avem aici? „Aha, vrem să stârnim războiul, vrem să îi provocăm pe ruși. De asta au făcut ăștia de la Ministerul Apărării asta. Asta ar fi fost reacția unei părți cunoscute a politicului din România”, spune CTP.

Întrebat de ce avem în România comportamente ale politicienilor care se opun apropierii Moldovei de UE, Cristian Tudor Popescu a declarat că multe persoane cu discernământ limitat aderă la retorica pe care o dorește Kremlinul.

„Există în România destule persoane cu discernământ foarte limitat, ca să nu spun imbecili, care sunt extrem de vulnerabili la propaganda asta pro-rusă și anti-UE. Asta este situația. Avem un procent considerabil de astfel de persoane. Pericolul principal pentru România nu o să vină pe sus, pe calea aerului, ci pe jos. Avem acest război hibrid care a dat rezultate foarte bune. Avem milioane de inși care gândesc așa cum dorește Kremlinul și vor continua, asupra României, cu această metodă. Dacă va cădea Republica Moldova, duminică, nu vrem să ne gândim ce urmează pentru România, având la graniță Rusia”, a încheiat gazetarul.

