Miliardarul care deține Telegram acuză Franța că i-a cerut să cenzureze, pe aplicația sa, unele voci din Republica Moldova. Ce i-ar fi fost promis la schimb

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 23:37
Pavel Durov Foto: Instagram/durov

Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicației de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informații franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze în aplicația sa unele voci din Republica Moldova, în schimbul unui ajutor în procesul său din Franța.

Moldovenii au votat duminică, 28 septembrie, în alegeri parlamentare ce ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de la Chișinău de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană, în condițiile în care opoziția prorusă încearcă să țină departe republica de o relație apropiată cu UE.

Într-o postare în engleză pe rețeaua socială X, ministrul francez al afacerilor externe a subliniat că Durov a făcut acuzații similare despre Franța atunci când a încercat să manipuleze politica din România mai devreme anul acesta, în jurul perioadei când aici aveau loc alegeri: 'După România, Moldova. Lui @durov îi place să facă acuzații în timp ce sunt în desfășurare alegeri'.

În 2024, Pavel Durov a fost reținut pe un aeroport din Franța și apoi inculpat în această țară pentru o serie de infracțiuni legate de crima organizată, instanța acuzându-l că nu a luat măsuri împotriva distribuirii de conținut infracțional pe aplicația de mesagerie pe care a fondat-o.

Durov își susține nevinovăția și a declarat că acuzațiile Franței sunt 'absurde din punct de vedere legal și logic'.

Duminică, chiar în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, Durov a spus că, în timp ce era blocat la Paris, serviciile de informații franceze au folosit un intermediar, pe care el nu l-a identificat, pentru a-i cere să 'cenzureze' unele canale Telegram.

'Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidențiale din Moldova', a scris Durov pe canalul său.

Durov a spus că 'unele canale care încălcau în mod clar regulile noastre' au fost eliminate și că intermediarul i-a spus că, în schimb, serviciile secrete franceze vor 'spune lucruri bune' despre el judecătorului care a ordonat arestarea sa.

'După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovenești), am identificat câteva care încălcau în mod clar regulile noastre și le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informații franceze 'vor spune lucruri bune despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea în august anul trecut', a afirmat Durov duminică.

'Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere. Dacă agenția chiar se adresa judecătorului, aceasta constituia o încercare de a interveni în procesul judiciar. Dacă nu o făcea, ci doar pretindea că a făcut-o, atunci exploata situația mea juridică din Franța pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est, un model pe care l-am observat și în România', a mai afirmat Durov duminică.

În luna mai, Pavel Durov a declarat că serviciile de informații franceze i-au cerut să blocheze vocile conservatoare din România înainte de alegeri. Serviciile de informații franceze au respins la acea dată aceste acuzații.

Telegram a fost fondat de Durov, care a părăsit Rusia în 2014 după ce a refuzat să dea curs cererilor autorităților de a înlătura comunitățile de opoziție de pe platforma sa socială VK, pe care a vândut-o ulterior.

Aplicația criptată, care are lunar peste 1 miliard de utilizatori activi, este foarte influentă în statele din spațiul ex-sovietic, inclusiv în Rusia și în Ucraina.

S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anunțat duminică seara, 28 septembrie, că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate s-a încheiat. Peste 1,5...
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Se adâncește diferența dintre PAS și pro-ruși UPDATE
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Se adâncește diferența dintre PAS și pro-ruși UPDATE
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova au apărut duminică seara, 28 septembrie. Potrivit acestora, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Pavel Durov, #Telegram, #Franta , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
