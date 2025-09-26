Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni

Mai multe persoane ar fi încercat ar fi pus în practică scheme de fraudare a votului și pentru scrutinul parlamentar de duminică FOTO deschide.md

Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins, vineri dimineață, cu percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni, în legătură cu un caz de corupere a alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională.

Conform publicației NewsMaker.md, mai multe persoane, care ar fi fost implicate în acțiuni de corupere electorală la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, ar fi încercat aceleași scheme de fraudare a votului și pentru scrutinul parlamentar de duminică, arată informațiile prezentate presei de către anchetatori.

Rețeaua era coordonată de lideri locali din Criuleni și din localități învecinate, suspecții întocmind liste nominale cu date personale ale alegătorilor dispuși să voteze contra bani sau bunuri. Nouă persoane cu roluri clar stabilite în cadrul schemei au fost identificate de forțele de ordine, suspecții fiind conectați de liderii grupului politic vizat și executând sarcini trasate direct de aceștia, în schimbul unor sume de bani.

În urma perchezițiilor desfășurate la domicilii, în birouri și autoturisme, anchetatorii au ridicat bani, carduri bancare, înscrisuri, telefoane mobile și alte probe relevante, mai arată sursa citată.

Ads