Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:32
271 citiri
Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni
Mai multe persoane ar fi încercat ar fi pus în practică scheme de fraudare a votului și pentru scrutinul parlamentar de duminică FOTO deschide.md

Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins, vineri dimineață, cu percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni, în legătură cu un caz de corupere a alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională.

Conform publicației NewsMaker.md, mai multe persoane, care ar fi fost implicate în acțiuni de corupere electorală la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, ar fi încercat aceleași scheme de fraudare a votului și pentru scrutinul parlamentar de duminică, arată informațiile prezentate presei de către anchetatori.

Rețeaua era coordonată de lideri locali din Criuleni și din localități învecinate, suspecții întocmind liste nominale cu date personale ale alegătorilor dispuși să voteze contra bani sau bunuri. Nouă persoane cu roluri clar stabilite în cadrul schemei au fost identificate de forțele de ordine, suspecții fiind conectați de liderii grupului politic vizat și executând sarcini trasate direct de aceștia, în schimbul unor sume de bani.

În urma perchezițiilor desfășurate la domicilii, în birouri și autoturisme, anchetatorii au ridicat bani, carduri bancare, înscrisuri, telefoane mobile și alte probe relevante, mai arată sursa citată.

Republica Moldova refuză să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie. Reacția Kremlinului
Republica Moldova refuză să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie. Reacția Kremlinului
Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova, pentru a-i transmite un protest față de refuzul guvernului de la Chișinău de a acredita observatori ruși la...
Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un ultim mesaj electoratului înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #alegeri parlamentare, #fraudare vot, #Republica Moldova, #anticoruptie, #Republica Moldova Rusia , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
DigiSport.ro
"Niciodata in viata lui". Gigi Becali s-a convins de Mamadou Thiam si a facut anuntul

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
  2. Putin, furios pentru că observatorii ruşi au fost interziși la alegerile legislative din Republica Moldova. Amenințarea liderului de la Kremlin
  3. Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni
  4. Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
  5. Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea exclusă din scrutin de CEC. „Cei care au executat ordinele criminale ale PAS vor răspunde”
  6. Maia Sandu, vizată de mașinăria de propagandă a Kremlinului. Rusia vrea cu orice preț înlăturarea sa de la putere. Ce pregătește Moscova
  7. Hidrocentrala Pașcani a primit acordul de mediu. Ministra Mediului explică întârzierea: ”Iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propagandă” VIDEO
  8. Preoții moldoveni recompensați cu sute de dolari și pelerinaje pentru a ataca UE, în contextul alegerilor parlamentare. „Dacă veniți cu homosexuali, atunci nu veniți deloc” INVESTIGAȚIE
  9. AUR se retrage de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Explicația formațiunii lui George Simion: „Am fost acuzați de vrute și nevrute”
  10. Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”