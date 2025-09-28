Traian Băsescu, după încheierea votului în Moldova: „Poate deveni un vecin incomod, Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat duminică seară, 28 septembrie, desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Băsescu a avut cetățenie moldovenească, însă i-a fost retrasă de fostul președinte de la Chișinău, Igor Dodon.

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat frate, dacă vreţi, atâta timp cât la Chişinău se află în poziţiile de putere pro-europenii. În momentul în care majoritatea parlamentară şi implicit Guvernul ar fi controlat de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”, a declarat Traian Băsescu, la Digi 24.

Fostul şef al statului a amintit că fostul preşedinte moldovean Igor Dodon „dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic când trece Putin la biroul lui”.

„Deci, indiscutabil, un guvern socialist şi o majoritate socialistă devin inconfortabile pentru România, iar în această situaţie putem avea în vedere posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova. V-aş aduce aminte că nu e vorba de nicio invenţie. Federaţia Rusă are depozitul din Transnistria, are militari în Transnistria, uneori face chiar exerciţii cu 2000 de militari în Transnistria. Deci, o creştere a capacităţii militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi şi s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud în loc de Kaliningradul din nord. Deci riscurile ar fi extraordinar de mari şi le evaluez aşa având în vedere politica extrem de agresivă faţă de vecini pe care o duce Vladimir Putin. Pentru că, dacă ar fi un om care respectă legile, regulile şi toate cutumele internaţionale n-ar fi o problemă (...) numai că Putin este un preşedinte agresiv care îşi menţine puterea şi în Federaţia Rusă prin agresivitatea faţă de vecini, prin mândria de a face războaie şi a cuceri teritorii fără să le spună ruşilor şi ce costuri au aceste izbânzi ale marelui Putin”, a adăugat Traian Băsescu.

Ads

Secțiile de votare s-au închis în Republica Moldova duminică, la ora 21:00

Peste 1,5 milioane de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne.

Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 - pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.

Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea de duminică spre luni, cu proteste care ar putea degenera, atrage atenția Poliția Națională a Republicii Moldova.

Oficialii Poliției au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunțat că 'există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, organizarea de acțiuni de destabilizare în municipiul Chișinău'.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenței la urne a cel puțin o treime din numărul total de alegători înscriși în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

'În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, scrutinul de astăzi poate fi declarat valabil', a afirmat Caraman într-un briefing de presă susținut la sediul CEC.

Ads