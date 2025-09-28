Traian Băsescu, după încheierea votului în Moldova: „Poate deveni un vecin incomod, Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 21:41
2295 citiri
Traian Băsescu, după încheierea votului în Moldova: „Poate deveni un vecin incomod, Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic”
Fostul președinte Traian Băsescu, la vot FOTO Hepta

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat duminică seară, 28 septembrie, desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Băsescu a avut cetățenie moldovenească, însă i-a fost retrasă de fostul președinte de la Chișinău, Igor Dodon.

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat frate, dacă vreţi, atâta timp cât la Chişinău se află în poziţiile de putere pro-europenii. În momentul în care majoritatea parlamentară şi implicit Guvernul ar fi controlat de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”, a declarat Traian Băsescu, la Digi 24.

Fostul şef al statului a amintit că fostul preşedinte moldovean Igor Dodon „dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic când trece Putin la biroul lui”.

„Deci, indiscutabil, un guvern socialist şi o majoritate socialistă devin inconfortabile pentru România, iar în această situaţie putem avea în vedere posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova. V-aş aduce aminte că nu e vorba de nicio invenţie. Federaţia Rusă are depozitul din Transnistria, are militari în Transnistria, uneori face chiar exerciţii cu 2000 de militari în Transnistria. Deci, o creştere a capacităţii militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi şi s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud în loc de Kaliningradul din nord. Deci riscurile ar fi extraordinar de mari şi le evaluez aşa având în vedere politica extrem de agresivă faţă de vecini pe care o duce Vladimir Putin. Pentru că, dacă ar fi un om care respectă legile, regulile şi toate cutumele internaţionale n-ar fi o problemă (...) numai că Putin este un preşedinte agresiv care îşi menţine puterea şi în Federaţia Rusă prin agresivitatea faţă de vecini, prin mândria de a face războaie şi a cuceri teritorii fără să le spună ruşilor şi ce costuri au aceste izbânzi ale marelui Putin”, a adăugat Traian Băsescu.

Secțiile de votare s-au închis în Republica Moldova duminică, la ora 21:00

Peste 1,5 milioane de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne.

Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 - pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.

Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea de duminică spre luni, cu proteste care ar putea degenera, atrage atenția Poliția Națională a Republicii Moldova.

Oficialii Poliției au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunțat că 'există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, organizarea de acțiuni de destabilizare în municipiul Chișinău'.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenței la urne a cel puțin o treime din numărul total de alegători înscriși în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

'În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, scrutinul de astăzi poate fi declarat valabil', a afirmat Caraman într-un briefing de presă susținut la sediul CEC.

Motivul pentru care Maria Băsescu a votat singură la alegerile din Moldova. Ce mesaj a transmis anterior fostul președinte
Motivul pentru care Maria Băsescu a votat singură la alegerile din Moldova. Ce mesaj a transmis anterior fostul președinte
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat duminică, 28 septembrie, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare. Maria Băsescu a mers...
Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova. „Este ora, tricolorul la catarg”
Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova. „Este ora, tricolorul la catarg”
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut un mesaj sâmbătă, 27 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, considerate cruciale pentru poziționarea...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #vot moldoveni diaspora, #Traian Basescu , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face
DigiSport.ro
A murit in vestiar, dupa un atac de cord! Echipa a tinut sa joace urmatorul meci si a fost umilita

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prorusul Igor Dodon cheamă moldovenii la proteste, după încheierea alegerilor: „Nu vă opuneți alegerii poporului. Fiți conștienți de consecințe”
  2. Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce partide intră în Parlament
  3. Traian Băsescu, după încheierea votului în Moldova: „Poate deveni un vecin incomod, Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic”
  4. S-a încheiat votul în Republica Moldova cu o prezență de peste 50 la sută. Cresc tensiunile, în așteptarea rezultatelor. „Rugăm răbdare și calm”
  5. Destabilizarea din Republica Moldova nu era doar un zvon: La Chișinău se pregătea agitația pe stil rusesc. Trei suspecți au fost reținuți
  6. Dezinformarea, la cote alarmante în Moldova, în timpul alegerilor. Imagini cu presupuse buletine de vot arse circulă pe internet VIDEO
  7. Tensiunea crește la Chișinău. Poliția avertizează cu privire la posibile destabilizări în noaptea aceasta
  8. Diaspora face istorie: cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în Republica Moldova
  9. Motivul pentru care Maria Băsescu a votat singură la alegerile din Moldova. Ce mesaj a transmis anterior fostul președinte
  10. „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Rețeaua digitală rusească de dezinformare InfoLider s-a activat pe față la alegerile din Moldova