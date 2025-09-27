Cum vede Traian Băsescu alegerile parlamentare cruciale din Moldova. „Este ora, tricolorul la catarg”

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 23:39
Traian Băsescu FOTO Hepta

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut un mesaj sâmbătă, 27 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, considerate cruciale pentru poziționarea țării către Occident sau către Rusia.

„Este ora! Tricolorul la catarg!

28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin și supușilor lui de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru țara și poporul lor”, a transmis Traian Băsescu.

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate în regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Marea Britanie - 24, România - 23, Statele Unite ale Americii - 22, Spania - 15 și Irlanda - 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Secțiile de vot se deschid la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, declară despre alegerile din Republica Moldova că ceea ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat...
Polițiștii din Republica Moldova au găsit, într-o tipografie din Chișinău, buletine de vot gata ștampilate. Acestea aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus...
