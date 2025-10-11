Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"

Transnistria se afla de peste trei decenii sub controlul Moscovei / FOTO:X/@GnomeRad

Analistul Andrei Caramitru prezintă o serie de estimări referitoare la evenimentele care vor marca scena politică internațională "peste 3 ani și ceva, la următorul ciclu electoral".

Previziunile au fost prezentate de Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook. Una dintre aceste previziuni se referă la situația viitoare a Republicii Moldova și la relațiile sale cu România.

"Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire (ca parte din accederea rapidă la UE)", estimează Andrei Caramitru.

Ceea ce se știe cu certitudine este că atât autoritățile, cât și cei mai mulți dintre locuitorii Republicii Moldova doresc integrarea în UE, iar cele mai optimiste evaluări de la Chișinău arată că această integrare s-ar putea produce în jurul anului 2028. Cel mai recent impuls în direcția integrării europene a fost reprezentat de rezultatul alegerilor parlamentare din anul 2025, alegeri în care partidul PAS (al Maiei Sandu) a obținut majoritatea în Parlament.

O altă estimare a lui Andrei Caramitru se referă la situația din Rusia și la impactul ei asupra României.

"Putin va fi out. În Rusia va fi război civil și haos. Pro-rușii de la noi o sa fie sau fugiți din țară sau în pușcărie pentru trădare", susține Andrei Caramitru.

