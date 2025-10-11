Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 08:30
169 citiri
Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"
Transnistria se afla de peste trei decenii sub controlul Moscovei / FOTO:X/@GnomeRad

Analistul Andrei Caramitru prezintă o serie de estimări referitoare la evenimentele care vor marca scena politică internațională "peste 3 ani și ceva, la următorul ciclu electoral".

Previziunile au fost prezentate de Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook. Una dintre aceste previziuni se referă la situația viitoare a Republicii Moldova și la relațiile sale cu România.

"Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire (ca parte din accederea rapidă la UE)", estimează Andrei Caramitru.

Ceea ce se știe cu certitudine este că atât autoritățile, cât și cei mai mulți dintre locuitorii Republicii Moldova doresc integrarea în UE, iar cele mai optimiste evaluări de la Chișinău arată că această integrare s-ar putea produce în jurul anului 2028. Cel mai recent impuls în direcția integrării europene a fost reprezentat de rezultatul alegerilor parlamentare din anul 2025, alegeri în care partidul PAS (al Maiei Sandu) a obținut majoritatea în Parlament.

O altă estimare a lui Andrei Caramitru se referă la situația din Rusia și la impactul ei asupra României.

"Putin va fi out. În Rusia va fi război civil și haos. Pro-rușii de la noi o sa fie sau fugiți din țară sau în pușcărie pentru trădare", susține Andrei Caramitru.

Chișinăul pregătește unirea cu Transnistria. Controlul asupra regiunii separatiste, aproape de realitate. Rușii sunt deja resemnați că au pierdut
Chișinăul pregătește unirea cu Transnistria. Controlul asupra regiunii separatiste, aproape de realitate. Rușii sunt deja resemnați că au pierdut
Guvernul de la Chişinău pregăteşte scenarii de unificare a Republicii Moldova, iar primele semne apar în planificarea investiţiilor şi în calculele bugetare care iau în considerare...
"Triumf pentru UE, înfrângere pentru Putin"
"Triumf pentru UE, înfrângere pentru Putin"
Alegerile legislative din Republica Moldova sunt un exemplu magistral de rezistență în fața tentativelor rusești de întoarcere a țării de la cursul ei pro-european, scriu analiștii de la...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Romania Republica Moldova, #Transnistria, #unire Romania Moldova, #Andrei Caramitru, #putin, #Republica Moldova unire Romania , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO "Daca aveam o mitraliera va impuscam pe toti" Declaratii socante ale barbatului care a vrut sa-si incendieze masina intr-o benzin
a1.ro
A iesit la iveala un detaliu mai putin stiut despre Marius Keseri. Ce s-a aflat abia dupa moartea tobosarului de la Directia 5
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"
  2. Alexandru Rogobete, despre influențele politice din spitale: „Ministerul nu are instrumente administrative de control” - Indicatori de performanță pentru manageri
  3. Cum vede ministrul Sănătății amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Orice coaliție are nevoie de echilibru”
  4. Alexandru Rogobete, despre sănătatea mintală în România. Ministrul promite centre și sprijin pentru ONG-uri
  5. Guvernul şi AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce cer reclamanţii instanţei
  6. Ministrul Sănătății spune că nu e imposibil să se dea somon în spitale: „Mâncarea arată pacientului o formă de umanitate. Ține doar de management și de organizare”
  7. Ce nouă lovitură intenționează Guvernul să aplice „pentru toată populația”. Tarifele rutiere care ar putea crește de la 1 ianuarie
  8. Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta”
  9. Alexandru Rogobete dezvăluie presiunile cu care s-a confruntat în primele 109 zile ca ministru al Sănătății
  10. Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”